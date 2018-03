Aleuy por críticas a Nueva Constitución: “Me sorprende el doble estándar de la oposición”

El subsecretario del Interior, Mahmmud Aleuy, respondió a las críticas de Chile Vamos tras el anuncio de la Presidenta Bachelet de enviar un proyecto de Nueva Constitución al Congreso, antes de que termine su mandato.

“Me sorprende el doble estándar de la oposición, ellos presentaron reforma al Código Penal un día antes de finalizar el anterior Gobierno”, dijo la autoridad en conversación con T13 Radio.

En este sentido, explicó que elaborar un proyecto como éste “es un proceso breve”. “Es un proceso largo, uno no puede hacer una propuesta de país de un día para otro. El alegato de los tiempos no me parece sustantivo. Lo importante es que hay un proyecto que va a seguir el cauce institucional y que nuestro sistema democrático determina”.