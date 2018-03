Cancillería reclama a Cuba por trato a diputados DC y UDI

A primera hora de ayer, dirigentes de la DC comenzaron a llamar al hotel en que se hospedaba el diputado electo de dicho partido Miguel Ángel Calisto en Cuba.

El dirigente de la falange había viajado a La Habana para recibir el premio Oswaldo Payá, en honor al fallecido líder de la oposición en dicho país. Y, según dicen en la DC, habían perdido comunicación con el parlamentario electo desde el miércoles, lo que inquietó a sus compañeros de bancada e integrantes de la mesa.

Fue en horas de la mañana, señalan en el partido, que uno de los principales colaboradores de Calisto, Roland Cárcamo, recibió un llamado del electo diputado desde la isla, a quien le comentó que había sido detenido, interrogado y sería deportado a Miami, lo que ocurrió finalmente en la tarde.

“Estoy emocionalmente afectado. Me sentí violentado. Es complejo cuando te toman detenido y tú no has hecho nada. Fui a tomar desayuno y me detuvieron; me llevaron a sala para interrogarme. Después de un interrogatorio extenso me dijeron que guarde mis cosas, que me llevaban al aeropuerto. En el aeropuerto me volvieron a hacer otro interrogatorio. Y ahí me llevó la policía hasta la puerta del avión”, relató Calisto a La Tercera.

La situación de Calisto se sumaba a la del diputado UDI Jaime Bellolio, a quien se le impidió el ingreso a La Habana. El parlamentario había viajado a recibir el mismo galardón, y arribará hoy con Calisto a Chile a las 9.30 horas para ser recibido a las 16.00 por el canciller Heraldo Muñoz.

“Espero que la comunidad internacional reaccione, así como también las autoridades chilenas. Espero de nuestra cancillería que haga la protesta formal”, dijo ayer Bellolio.

El Ministerio de RR.EE. monitoréo ayer permanentemente la situación de los parlametarios y condenó duramente el trato que se les dio. Mediante un comunicado, la Cancillería comunicó que se citó al embajador de Cuba en Santiago, Jorge Lamadrid, para entregarle una nota formal de protesta y expresarle “personalmente la más profunda molestia del gobierno por los hechos sucedidos”. En el texto se agrega que “estas decisiones afectan a la relación bilateral”.

En la tarde, los diputados DC Fuad Chahín y Gabriel Silber dejaron una carta en la embajada de Cuba manifestando malestar por la situación vivida por el diputado electo. Y tanto la DC como la UDI emitieron declaraciones condenando los hechos.

Pese a las acciones de la Cancillería, Calisto señaló que “yo pediría que Chile retire su embajada, pero es una decisión que debe meditar de manera muy pausada, con mucha prudencia la Cancillería”.

Los hechos denunciados por Calisto generaron un fuerte clima de tensión entre el Partido Comunista y la DC, reflotando sus diferencias. Esta vez, sin embargo, se produjo solo 24 horas después de que la Nueva Mayoría, el Frente Amplio y los regionalistas anunciaran el martes un acuerdo para gobernar la Cámara y las comisiones durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Calisto, de hecho, es uno de los diputados que ha manifestado fuertes reparos a dicho acuerdo con el PC y el FA, y en la DC dicen que tanto él como Jorge Sabag podrían no dar sus votos, arriesgando la posibilidad de un pacto.

A Calisto y Sabag se suma el independiente Karim Bianchi, del comité PR, quien ayer dijo a este diario que “hoy me abstendría de votar ese acuerdo”.

“Claramente, esto no ayuda a las confianzas, incluso respecto de un acuerdo administrativo (…). El sábado nos reuniremos con la bancada para analizar los efectos de esta falta de mínima empatía”, dijo el diputado Matías Walker, mientras que Chahín sostuvo que “uno esperaría del PC una condena, que realmente no tenga un doble estándar en esto”.

Sus dichos se producían luego de que el presidente del PC, Guillermo Teillier, apuntara a “la presencia de diputados chilenos en un acto hostil a Cuba”. Esto, junto con señalar que “es evidente que se está ante una provocación de la cual solo deben responder quienes la llevaron adelante”.

El diputado comunista Daniel Núñez, en tanto, manifestó en Twitter que “la UDI le pide al PC llamar a la embajada de Cuba para que dejen entrar a Bellolio; yo le exijo a la UDI que vaya a visitar a los criminales presos en Punta Peuco para que nos digan dónde están nuestros compañeros detenidos y desaparecidos”.