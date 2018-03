Insulza por administración de Bachelet: “No ha sido un buen gobierno en materia de conducción política”

El senador electo por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza (PS), criticó el manejo del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

En conversación con Radio Zero, el ex ministro destacó los avances en temas valóricos, pero precisó que “no ha sido un buen gobierno en materia de conducción política”.

“En este sentido no ha habido en el Palacio de La Moneda en los primeros tres gobiernos de la Concertación y parcialmente en el primer gobierno de Bachelet, una dirección política que ordenara la conducción del Estado y de la coalición, y por lo tanto ordenar al país”, sostuvo el senador electo.

Es así como se refirió al impulso de los proyectos presentados en el Congreso, ya que cada uno de ellos “salió con grandes dificultades”, porque había alguien de la coalición que impedía su tramitación. De hecho, se refirió a la situación que atraviesa la Nueva Mayoría y dijo que el conglomerado fue declarado “fiambre”: “En el sentido que el Partido Demócrata Cristiano, uno de sus partidos principales, ha declarado que no va hacer alianza con nadie para hacer oposición dentro del gobierno”.

Es por esto que también criticó al ministro del Interior, Mario Fernández, ya que según él “no asumió el papel de la conducción política de la coalición”. De acuerdo al ex secretario general de la OEA, “hubo una decisión rara” cuando se nombró a Fernández en el 2016. “El ministro empezó a decir que estaba ahí para terminar el gobierno” y para “proclamar a dos candidatos presidenciales”. “Ese fue el debut del ministro Fernández y desde ahí en adelante no he visto ninguna conducción política para el gobierno”, lanzó Insulza.