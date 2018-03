El traspaso de mando comienza con los ministros

“Estamos a pocos días de que asuma el nuevo gobierno elegido democráticamente. Nosotros no venimos con la lógica de la retroexcavadora. Todo lo contrario, venimos a restablecer la cultura del diálogo, la colaboración y de los acuerdos. Por eso tengo plena conciencia de que este gobierno, nuestro futuro gobierno, va a construir a partir de lo que hizo el gobierno saliente”. Eso dijo ayer el presidente electo, Sebastián Piñera, durante la ceremonia en la que se dio inicio al año judicial.

A 10 días de que se realice el cambio de mando, el futuro Jefe de Estado adelantaba la tónica con la que se instalará el nuevo gobierno, el mismo día en el que se llevaron a cabo las reuniones bilaterales entre los ministros salientes y los futuros secretarios de Estado, encuentros oficiales que vienen a complementar las citas previas que varios ya habían sostenido anteriormente.

Piñera agradeció “la disposición de los ministros” y recordó que “una de mis preocupaciones de nuestro primer gobierno fue establecer un instructivo presidencial, un sistema serio y completo, para que el gobierno entrante reciba del gobierno saliente toda la información relevante, y eso es lo que ha ocurrido el día de hoy”.

Este traspaso de información se sumará a las actividades contempladas para el 11 de marzo, cuando Bachelet le entregue la banda presidencial a Piñera por segunda vez. Ese día, la Mandataria se reunirá con sus ministros, principales colaboradores y otros funcionarios en el Palacio de La Moneda, en una suerte de despedida, antes de trasladarse hasta el Congreso, en Valparaíso. Esa es, hasta ahora, la única actividad contemplada por la Jefa de Estado para el día en que culminará formalmente su gestión.

En paralelo, el equipo de Piñera aún se encuentra preparando los detalles para el 11 de marzo. Entre las ideas que se han planteado está que, luego de la ceremonia en el Salón de Honor del Parlamento, sostenga un almuerzo en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, con las futuras autoridades y los mandatarios extranjeros. Posteriormente, viajaría a Santiago y ofrecería un discurso en La Moneda.

Si bien la idea aún no está zanjada, eso implicaría invitar a los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Bolivia, Evo Morales; de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; de Brasil, Michel Temer; de México, Enrique Peña Nieto, y de Colombia, Juan Manuel Santos. Todos ellos ya han confirmado su asistencia al cambio de mando. Y se esperan las ratificaciones de los gobiernos de Uruguay, Paraguay y Ecuador. En el caso de Estados Unidos, a nombre de Donald Trump viajará el secretario de Comercio, Wilbur Ross.

Chadwick asegura que el ánimo no es “empezar desde cero”

Una hora y 40 minutos duró la primera reunión de la ronda de bilaterales que ayer sostuvieron ministros entrantes y salientes para el traspaso de información sectorial de cara al 11 de marzo.

El titular de Interior, Mario Fernández, y quien será su sucesor, Andrés Chadwick, centraron su encuentro en temas de contingencia, como la situación de Carabineros tras la pugna con la fiscalía por la Operación Huracán, el conflicto mapuche en La Araucanía y la migración en el país.

“Nuestra voluntad no es dar vuelta la página, no es empezar de cero, sino que tomar todo lo que consideramos que es positivo de continuar y, obviamente, desarrollar nuestras políticas públicas”, dijo Chadwick tras la cita, a la que llegó acompañado de quien será su subsecretario, Rodrigo Ubilla. Con todo, Chadwick lamentó que el país aún no cuente con una nueva ley de migración, considerando que el anterior gobierno de Piñera envió una iniciativa al Congreso. “Queremos pedir la colaboración del futuro Parlamento, no puede ser que aún no tengamos una ley de migración moderna”, enfatizó.

Ampuero destaca RR.EE. para defender intereses del país

Fue la segunda cita bilateral que sostienen. El canciller Heraldo Muñoz y su sucesor, Roberto Ampuero, se encontraron ayer tras reunirse en París con el equipo de La Haya. Ampuero destacó la importancia de las relaciones exteriores en la defensa de los intereses del país, aunque dijo que no se trata solo de temas jurídicos.

Blumel compromete “un buen uso” de recursos públicos

El futuro titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, se reunió en La Moneda con el ministro saliente, Gabriel de la Fuente. Blumel dijo que “me gustaría hacer un esfuerzo importante en materia de austeridad y buen uso de los recursos públicos (…) El presidente nos ha pedido que hagamos un esfuerzo importante de ahorro”.

Pérez: matrimonio igualitario no está en el programa

“No está el compromiso de sacar adelante o liderar un proyecto de matrimonio igualitario”, manifestó la futura ministra de la Segegob, Cecilia Pérez, tras reunirse con la titular saliente de la cartera, Paula Narváez. Pérez añadió que serán los parlamentarios los que deberán tener el diálogo necesario para poder llevar adelante ese proyecto.

Plá plantea reducir brechas entre hombres y mujeres

La próxima ministra de la Mujer, Isabel Plá, se reunió ayer con la actual titular de la cartera, Claudia Pascual. Tras la cita, Plá aseguró que “queremos que prácticamente todas las brechas que existen entre hombres y mujeres disminuyan al máximo”. Reiteró que se va a cumplir con la Ley de Despenalización del Aborto en Tres Causales.

Ministerio de acuerdos y diálogos con todos los actores

En una reunión con la actual ministra de Trabajo, Alejandra Krauss, que duró más de dos horas y que ambos definieron como informativa y cordial, el diputado y futuro ministro Nicolás Monckeberg enfatizó en el establecimiento del diálogo con todos los sectores sobre temas como la reforma laboral y pensiones.

Modernizar la institucionalidad ambiental

Tras reunirse con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, la futura titular de dicha cartera, Marcela Cubillos, se refirió a los principales desafíos que tendrá en los primeros días de su mandato. “Tenemos desafíos de modernización institucional importantes. En relación a la evaluación de impacto ambiental hay tareas pendientes”, dijo.

Foco estuvo en los servicios

“Hay servicios que pasan por momentos difíciles y debemos ver cómo lo podemos enfrentar de cara al futuro”, señaló el futuro ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, tras la sexta reunión con las autoridades salientes, y que incluyó a servicios como Gendarmería.

Buscarán aumentar la valoración de la labor de las FF.AA.

El futuro ministro de Defensa, Alberto Espina, sostuvo que en su gestión buscará que la ciudadanía valore de mejor forma la misión y el trabajo de las FF.AA. “Hay un grado de desconocimiento muy alto de la labor que cumplen las FF.AA. en Chile y no hay una comprensión cabal del valor que tiene la Defensa para un país”, indicó.

Preocupación por temáticas indígenas marcan encuentro

A las 10.15 horas en punto llegó Alfredo Moreno a La Moneda para concretar su reunión bilateral con el ministro Marcos Barraza. Durante el encuentro, que se extendió por dos horas, el ministro Barraza realizó un balance de las principales medidas implementadas y algunas tareas: la instalación de la Subsecretaría de la Niñez hacia fines de marzo y la inauguración de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores.

Pero fue el tema de los pueblos indígenas donde Moreno mostró mayor interés y preocupación, sobre todo por los resultados de la Consulta Indígena del proceso constituyente y por conocer el catastro de tierras que tiene la Conadi. Al respecto, y consultado sobre eventuales compromisos para garantizar los acuerdos con el Estado, el ministro Barraza señaló que “eso es materia del futuro ministro y de las nuevas autoridades”.

En ese contexto, Moreno ya definió cuáles serán sus prioridades: resolver con urgencia el conflicto indígena en La Araucanía; la instalación de la nueva Subsecretaría de la Niñez y la presentación del proyecto que cambiaría el nombre de la cartera.

Una inducción de ocho horas sobre la reforma educacional

Una maratónica reunión mantuvo el equipo de la actual titular de Educación, Adriana Delpiano, con el del futuro ministro, Gerardo Varela. Desde educación inicial a educación superior, la actual administración instruyó a la futura autoridad sobre cada reforma educacional que se llevó a cabo en el gobierno de Bachelet: Inclusión, Nueva Educación Pública, Carrera Docente, Gratuidad y Educación Superior.

En esa última, Delpiano adelantó al futuro Mineduc que el próximo lunes se presentará junto con Hacienda el proyecto de ley que modifica el Crédito con Aval del Estado (CAE). Tras la reunión, Delpiano señaló que “hemos podido darle una panorámica al ministro, revisar los cambios legales y las tareas que les va a tocar continuar”.

En tanto, Varela señaló que la actual gestión partió con proyectos de los cuales fui muy escéptico, pero que luego fueron aprobados transversalmente, y cuando los proyectos llegan a consenso, lo mejor es empujarlos”.

Gobierno fusionaría proyectos misceláneos pro inversión

Tras reunirse durante una hora y media con el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, el futuro jefe de la cartera, José Ramón Valente, aseguró que podrían fusionar el proyecto misceláneo pro inversión que presentó Piñera en su primer gobierno con el de la actual administración para “sacar un proyecto único”.

Larraín y Eyzaguirre discrepan por causas de la desaceleración

Nicolás Eyzaguirre y Felipe Larraín tuvieron un extenso encuentro de más de cuatro horas, y a pesar de que ambos lo calificaron como amistoso, siguen marcando sus diferencias respecto de la situación económica.

Para el actual timonel de Hacienda el crecimiento chileno se debe a un contexto mundial adverso para los países que viven del comercio exterior y de la exportación de materias primas.

En cambio, el futuro ministro de la cartera cree que el crecimiento se relaciona con las políticas internas del país, agregando que le parece errado el diagnóstico de Eyzaguirre.

Pero no todo fue disyuntiva en Teatinos 120, pues, ambos coincidieron que el principal desafío en la gestión de Piñera será impulsar el crecimiento del país y reducir el déficit fiscal, que hoy llega a 2,8% del PIB.Aunque no aludieron el tema del consejero del BC que falta, Larraín dijo que le gustaría que quedara cerrado en este gobierno. Consultado sobre la opción de Alberto Naudón, el futuro ministro dijo que “tengo una buena opinión de él. Afortunadamente, en Chile tenemos muy buenos candidatos a estos puestos”.

Acelerar proyectos e impulsar concesiones

Reimpulsar las concesiones “en un espectro mucho más amplio” y destrabar proyectos que están retrasados fueron los principales objetivos que manifestó ayer el futuro ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine: “El plan es hacer de las concesiones el eje central de nuestra gestión y eso incluye áreas nuevas”.

Fijan foco en lista de espera y campañas de vacunación

Como un encuentro fructífero para “compartir, entregar y dar información” definió la actual ministra de Salud, Carmen Castillo, la reunión que sostuvo ayer con su futuro sucesor, Emilio Santelices. Pese a que ambos señalaron haber conversado sobre temas generales en materia de salud pública, las campañas de vacunación y las listas se posicionaron como los temas centrales de la jornada.

Respecto de esto último, el futuro titular de Salud sostuvo que “quise interiorizarme de inmediato con este tema, para saber la magnitud de lo que enfrentaremos y cuáles son los niveles de la lista de espera”.

En cuanto a sus prioridades, Santelices señaló que “lo inmediato y urgente es que tengamos una muy eficiente campaña de vacunación (…) y tenemos que lograr la cobertura en el menor tiempo posible”. Por su parte, la ministra Castillo explicó que todavía no han iniciado la parte en que definen las tareas pendientes, pues en este primer encuentro les interesaba hablar sobre “temas que tienen que ver con el día a día, como la influenza y cómo reaccionar frente a emergencias y catástrofes”. Además del encuentro de ayer, las autoridades pactaron una nueva reunión para el próximo lunes.

Seguirá con reforma a la distribución

La futura titular de Energía, Susana Jiménez, destacó los avances en el sector y señaló que continuará con la reforma a la distribución eléctrica. “Es un proyecto en etapa de estudio, se ha avanzado en esta administración en el diagnóstico y nosotros tomamos la posta y evaluamos bien los cambios regulatorios que van a ameritar”.

Continuidad de iniciativas

Con una “exhaustiva” revisión de lo que ha sido la gestión de la actual ministra, Paulina Saball, se dio el encuentro con el futuro titular de la cartera, Cristián Monckeberg. La futura autoridad aseguró que “habrá continuidad de muchos proyectos y me parece importante señalarlo”.

Extensión de Metro y futuro de Transantiago serán la prioridad

Dos temas aparecieron rápidamente en el encuentro de ayer entre Gloria Hutt, futura ministra de Transportes, y Paola Tapia, quien deja el cargo el 11 de marzo. Hutt reiteró el énfasis manifestado en la campaña de Sebastián Piñera, de priorizar Metro como principal medio de transporte de la capital y realizar ajustes en el Transantiago.

Consultada por la idea de terminar con este sistema, la nueva ministra dijo que “lo del fin del Transantiago no significa que terminen los buses, significa que cambian los roles a las distintas soluciones de transportes”.

La militante de Evópoli agregó que entre las prioridades se encuentra fortalecer al Metro como eje estructural. “Hay que pasar de soluciones de tecnologías en neumáticos, que son los buses, a soluciones de tecnología en rieles. Nosotros estamos planteando duplicar la velocidad a la que se ha avanzado hasta ahora en construcción de líneas de Metro”. En tanto, la saliente ministra Tapia solicitó al gobierno entrante mantener el proceso de licitación del Transantiago o llamar a un nuevo concurso público. Agregó que “ojalá no se defina a puertas cerradas y no fijen contratos de larga duración, para seguir mejorando el sistema”.

Políticas deportivas e infraestructura

La futura ministra del Deporte, Pauline Kantor, y el futuro subsecretario, Kael Becerra, visitaron a sus homólogos Pablo Squella y Nicole Sáez, respectivamente. La reunión duró más de tres horas y se habló de políticas públicas y proyectos de infraestructura deportiva, entre otros.

Concuerdan con programa agrícola con sello social

Ayer también se desarrolló el encuentro bilateral entre el ministro Carlos Furche y quien lo reemplazará en el próximo gobierno, Antonio Walker. En el encuentro, que ambos catalogaron como cordial, Walker planteó que “tenemos un programa agrícola muy ambicioso, de ocho ejes, con un sello muy social, de preocuparnos de la modernización de la agricultura chilena”.

La instalación del ministerio y las políticas culturales

En Valparaíso, sede del nuevo Ministerio de las Culturas, se reunieron el actual titular, Ernesto Ottone, y la futura ministra, Alejandra Pérez. El encuentro giró en torno a “los grandes desafíos en la implementación, tanto del ministerio como de las 24 políticas culturales quinquenales (2017-2022)”, indicó Ottone.

“Tenemos un buen mapa de los desafíos que enfrentaremos”

Durante la mañana de ayer se reunieron Nivia Palma, actual ministra de Bienes Nacionales, y su sucesor , Felipe Ward. “Muy buena reunión. La ministra nos entregó un panorama completo de su gestión y ya tenemos un buen mapa de los desafíos que enfrentaremos”, afirmó respecto del encuentro el futuro ministro.

Seguridad y manifestaciones

Por cerca de una hora se reunió ayer el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto a su sucesora, Karla Rubilar. Respecto del traspaso de mando, Rubilar afirmó que “tenemos desafíos de corto plazo que enfrentar, en cuanto a seguridad, orden público y manifestaciones”. En tanto, Orrego señaló que “estoy muy contento de traspasarle a Karla, porque sé que tiene un gran amor por la región y va a poner lo mejor de sí misma”.