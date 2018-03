Ulloa se defiende de críticas y Evópoli le pide dejar de lado “admiración” a Pinochet

El actual diputado UDI y futuro intendente del Biobío, Jorge Ulloa, abordó ayer los cuestionamientos surgidos el lunes a partir de su nombramiento como autoridad regional.

En relación a su vínculo con el caso Asipes, en el que se investigan cinco boletas emitidas a una pesquera por una de sus asesoras, Ulloa aseguró: “No tengo participación alguna”.

Según comentó a T13 Radio, “esa es una materia que es de ella”. Esto, en referencia a Leticia Herane, su actual colaboradora en la Cámara de Diputados. “Los asesores no tienen exclusividad. Por lo tanto, no es una materia que me competa (…). No puedo andar preguntando cada cosa que hacen las personas”, dijo.

Quienes critican la nominación de Ulloa apuntan también a su manifiesta admiración por la figura de Augusto Pinochet. El diputado electo y presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, señaló ayer que las opiniones que ha emitido “no nos representa” y que esperaría que el nuevo intendente, una vez asumido en su cargo, omita sus “admiraciones históricas”.

El diputado UDI abordó esta controversia señalando que a partir de su nombramiento él dejó “de ser Ulloa para representar al presidente”.

“Tengo un profundo respeto por el modelo democrático y, por lo tanto, son legítimas las discrepancias. Lo que interesa hoy es que se cumpla lo que el Presidente Piñera señale para desarrollar su gobierno”, dijo Ulloa.