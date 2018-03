La guerra de las bicicletas

Bikesantiago se transformó en 2013 en el primer servicio de arriendo de bicicletas en el país y en un ícono del avance de este medio de transporte. Su éxito permitió el ingreso de más empresas. En 2015 debutó Bici Las Condes y este verano irrumpió Mobike. Este último fue presentado como el “Uber” de las bicicletas, ya que sólo se paga, a través de una aplicación, por el tiempo de uso de la bicicleta.

Pero su debut en el mercado no fue bien recibido por todos. Clear Channel, empresa dueña de Bici Las Condes, firmó un contrato de diez años con esta municipalidad, por lo que sienten que la llegada de Mobike rompe el acuerdo.

Aunque se excusaron de hablar con La Tercera, sólo señalaron que “por ahora no se referirán a esta situación” ya que se encuentran evaluando las acciones a tomar.

Sin embargo, en una entrevista en febrero a este medio, Maite Rodríguez, gerente general de Clear Channel Chile pedía implementar mecanismos regulatorios que controlen el cómo se utilizan las bicicletas. “Es vital que se tengan en consideración todos los problemas que se han visto en otras ciudades donde ya se han implementado este tipo de sistemas denominados de libre flotación y el impacto en términos de desorden que ha supuesto la entrada de éstos”, dijo.

Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes desdramatiza: “La competencia siempre es bienvenida”. Dice que a nivel mundial conviven diferentes sistemas. “A mí me interesa favorecer a los vecinos y este sistema nuevo tiene ventajas, tecnología muy valiosa para ellos. Los vecinos deberán decidir cuál les parece mejor”.

Mauricio Powell, director ejecutivo de Bikesantiago, cree que no todas las empresas que están operando lo hacen bajo las mismas condiciones. “Bikesantiago y Bici Las Condes operan por licitaciones públicas, las cuales regulan su operación, en cambio Mobike se encuentra funcionando a través de permisos precarios, que poseen una menor fiscalización y requisitos para su otorgamiento. Consideramos que la competencia es positiva, pero debe ser igual para todos”.

Agrega que Mobike opera sin licitaciones públicas, por lo que no tienen seguros de responsabilidad civil con las municipalidades, no posee seguros de accidentes para los usuarios y no emiten boleta. “Eso es competencia desleal, ya que a nosotros se nos pide una serie de requisitos y a ellos nada”.

Leonardo Estrada, country manager de Mobike, discrepa. “Operamos bajo la normativa y disposiciones de las autoridades. En el caso de Las Condes, funcionamos gracias al ‘permiso precario’ otorgado por la misma municipalidad de dicha comuna”,dice.

Agrega que tienen un seguro de responsabilidad civil para sus usuarios.

Pero prefiere hablar de las bondades de su servicio y las diferencias con la competencia. “Acá no hay necesidad de llenar formularios o ser socio o vecino de la comuna donde está disponible. Las bicicletas destacan por su diseño, por su transmisión por eje sin cadena, por su batería interna que se carga mediante el pedaleo del usuario y por un candado inteligente que se abre automáticamente con el escaneo del código QR”, explica.

Asegura que su llegada viene a masificar la tendencia mundial de las bicicletas compartidas. “Generamos esa interconexión entre comunas que no existía”, agrega. Dice que sólo en los primeros dos días, 5.000 personas descargaron la aplicación y ya han registrado más de 2.000 viajes.

Lavín asegura que con Bici Las Condes no hay exclusividad. “Ellos no tienen ninguna exclusividad y lo saben, el alcalde (Francisco) De La Maza me lo manifestó así. Vamos a respetar 100% los contratos con ellos”.

Cuenta que hace unos meses, la idea de incorporar Mobike a la comuna ni siquiera estaba en sus planes y que fue una sugerencia del entonces embajador de Chile en China, Jorge Heine. “No lo pensé dos veces, porque resolvía un problema que había en Chile, integrar los sistemas de bicicletas públicas”.

En el corto plazo el modelo llegará a regiones. “Hoy (el viernes) recibí al alcalde de Valdivia, lo único que quiere es tenerlo allá”, dice. Asegura también que en el segundo semestre piensa incorporar bicicletas eléctricas en la comuna.

Amarilis Horta, directora de Bicicultura y presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Transportes, evalúa bien la llegada de más empresas. “Todos los estudios demuestran que mientras mayor es la cantidad de bicicletas en circulación, más seguro se vuelve el tránsito para la población, porque obliga a todos los conductores a una conducción mucho más atenta”, afirma.

Por ello, Horta apoya la llegada de la empresa Mobike. “Quienes buscamos mejorar la seguridad de tránsito y la convivencia vial, celebramos con entusiasmo su incorporación”, dice.