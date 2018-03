David Pizarro: “Me saqué de la cabeza el temor”

En Universidad de Chile se abrazaron por tercera vez consecutiva. Sumar los tres puntos en Temuco le valieron al equipo de Guillermo Hoyos para alzarse en la parte alta del Torneo y, de paso, alcanzar una regularidad que comienza a poner fin a los cuestionamientos del cuerpo técnico estudiantil.

David Pizarro, una de las figuras de la victoria por la cuenta mínima, se refirió al duelo ante el Pije: “Nos vamos felices porque hemos encontrado el camino. Están los jugadores para hacer un buen fútbol, hoy nos superamos y lo ampliamos. Hay que ser objetivo y mirar los nombres de este plantel. En su momento lo dije, que debíamos mantener el equilibrio cuando se pierde y cuando se gana. Eso es clave. Todo esto nos servirá para pelear la Copa Libertadores porque sabemos que económicamente somos inferiores, pero con el juego podemos pelearle a cualquiera”, dijo Pek. El 8, que se acostumbró a ser titular durante la presente temporada, se emocionó al referirse a su presente. Hoy es titular en el nuevo esquema que ha logrado levantar a un equipo que parecía no encontrarle la vuelta al mal arranque: “Estoy feliz porque hice una pretemporada muy intensa y porque me tenía que sacar de la cabeza el temor de que iba a empezar del minuto uno y que no me pasaría nada. Eso es complicado. Feliz porque se están dando los resultados”, cerró.

Otro que ha tenido un alza en su juego es Jean Beausejour. En el nuevo esquema estudiantil, el mundialista aprovecha su faceta ofensiva. Se llevó todos los aplausos de los fanáticos de la U: “Fue un partido extremadamente complicado. A lo mejor no con el fondo futbolístico de la semana pasada, pero no porque no quisimos sino porque el rival también juega. Nos vamos felices porque ganamos en una cancha complicada”, dijo el 15.

Hoyos, en conferencia de prensa, no quiso restarse de los elogios a Pizarro: “En lo de David hay un crecimiento permanente en todos sus aspectos. A nivel de juego es un jugador de tremenda calidad y hace que esa situación vaya en evolución a través de un mejoramiento en la capacidad física que se fue mejorando desde enero del año pasado hasta ahora. Esa recuperación de espacio, de posicionarse en un sector del campo, hace que sea muy elogiable. Quiere decir que a la edad que tiene, con esa humildad y sencillez, se pueden lograr las cosas”, comentó.

En la otra vereda, en tanto, lamentaron el juego exhibido en el reducto de la Novena Región. Dalcio Giovagnoli, DT del Pije, criticó la presentación de sus dirigidos: “Es uno de los partidos de más bajo rendimiento que hemos tenido. En cuestión táctica, en cuestión individual, en cuestión futbolística. No le encontramos nunca la vuelta. En el segundo tiempo hubo un intento de reacción, pero fue muy efímero. La responsabilidad número uno es mía, es del entrenador”, lanzó.