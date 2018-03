Fernando Felicevich: “Mejor entrenador, Sampaoli; mejor persona, lejos Pizzi”

Argentino, avecindado en Chile desde 2002, de profesión publicista, se dedica a representar futbolistas y, según Forbes, ya es uno de los más importantes del mundo. Entre otros, tiene a su cargo a Alexis, Vidal, Medel y Aránguiz. Responsable de los más grandes contratos realizados por jugadores chilenos. No es muy dado a las entrevistas; esto es una excepción.

1. ¿Cuántos países ha conocido gracias al fútbol?

No los he contado, pero deben andar por los 50.

2. Los tres que más lo sorprendieron…

Los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Venezuela. Todos por distintas razones…

3. ¿Hotel o departamento por Airbnb?

Hotel.

4. El más fastuoso en el que haya dormido…

Alguno en Emiratos, siempre invitado y tan caros que prefiero ni acordarme del nombre.

5. Horas libres en un viaje ¿mall, cine o museo?

Con los cambios de horario siempre hay sueño. Así que si hay tiempo libre, a dormir. Y si no, a correr.

6. ¿Supongo que nunca viajó en carpa?

No. Pero seguro que en familia alguna vez lo voy a hacer.

7. ¿Taxi tradicional o Uber?

Uber, toda la vida.

8. ¿El mejor recital al que haya ido?

Coldplay, en Santiago. Buena la banda, muy lindo el estadio y maravillosa la compañía.

9.¿Y la mejor discoteque?

Paso.

10. ¿Tiene amigos en el fútbol?

Claro. Muchos. Compañeros, colegas, jugadores, ex jugadores, entrenadores, dirigentes… periodistas no.

11. ¿Qué es peor para un jugador: los parientes o los amigotes?

Todos los que buscan aprovecharse de ellos o usarlos de alguna manera.

12. ¿Ha militado alguna vez en un partido político?

No. Me hubiese gustado, pero no se dio nomás.

13. ¿Vota en Chile o Argentina?

En Chile. Y espero tener la nacionalidad algún día.

14. Tres lugares imperdibles de Londres…

El Emirates Stadium, el London Eye, Hyde Park.

15. ¿En Manchester?

Hablemos en un par de años.

16. ¿A qué jugador chileno le gustaría haber representado?

Antiguos, muchos. Zamorano, Salas, Seba Rozental, Don Elías. Y tuve el honor de representar a Humberto Suazo y Milovan Mirosevic.

17. ¿Algún argentino?

También muchos, me gustaban Fernando Redondo, Cannigia, Batistuta…

18. ¿Qué le dice el nombre de Pablo Lenci?

Un hermano, por culpa de él estoy en el fútbol. Fue mi familia cuando llegué a Chile, muy generoso y cariñoso.

Nota del autor: Pablo Javier Lenci, vecino de Felicevich en San Nicolás de Arroyo, es un ex defensa central, hoy técnico de fútbol. Aunque debutó en Newells Old Boys, hizo la mayor parte de su carrera en Chile, jugando por San Luis, Iquique, Universidad Católica, Palestino, Audax, Wanderers y Santiago Morning. Fue el primer jugador que le pidió a Felicevich que lo representara, en una renovación de contrato con los cruzados. Fue tal el éxito, que se corrió la voz.

19. ¿Arturo Norambuena?

Muy buen amigo, una de las mejores personas que conocí en mi vida. ¡Y va a ser muy buen técnico!

Nota del autor: En el camarín de Cobreloa, cuando se iniciaba, Alexis Sánchez compartió con jugadores mucho más experimentados, como Nelson Tapia y Arturo Norambuena. Este último le comentó al Niño Maravilla sobre la importancia de tener un representante. Y le presentó al suyo: Fernando Felicevich. Ahí partió la historia que llevó a Alexis a Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal y Manchester United.

20. ¿Cuánto le ofreció Mella a Alexis por firmar por Cobreloa?

200 lucas mensuales, el sueldo mínimo. Y por 5 años… Después empezó a subir, cuando se dio cuenta lo que estaba pasando. Era buena persona.

21. ¿Le ha pedido camisetas a sus representados?

Para mí, no. Sí para regalar a fundaciones, bingos, etc. Pero igual tengo muchísimas, cada una con su historia y varias muy, muy queridas.

22. ¿La más valiosa?

Un gran amigo cambió la suya en un partido con Zlatan Ibrahimovic, sólo para regalármela porque era mi cumpleaños.

23. ¿La mejor ciudad del mundo es Barcelona…o ya no por el tema de los impuestos?

Sí, es la mejor. Y si estuviese en otro país sería perfecta.

24. El mayor enemigo de un representante: ¿la prensa o los dirigentes?

Los periodistas malos y los dirigentes corruptos. Pero también hay buenos en ambos grupos, como en todo ámbito de la vida.

25. ¿Echa de menos la publicidad?

No, ni un poquito.

26. ¿La mejor campaña que hizo cuando trabajaba en McCann Erikson?

El lanzamiento de Terra, trabajaba en España, año 1999. Ya en Chile, con Mall Plaza hice buenas cosas y buenos amigos.

27. ¿Cuántos meses al año pasa hoy en Santiago?

Más o menos siete, tratando de que sean más cada año.

28. ¿Maradona o Messi?

Maradona, obvio.

29. ¿Cristiano o Neymar?

Messi, obvio.

30. ¿Sampaoli o Pizzi?

Mejor entrenador, Sampaoli. Mejor persona, lejos Pizzi. Buen entrenador y buena persona, Borghi.

31. Ud fue rugbista ¿El rugby es de caballeros y el fútbol de roteques?

Conocí muchos más caballeros jugando y trabajando en el fútbol.

32. ¿El recuerdo más lindo de su carrera?

La Copa América de Santiago, el penal de Alexis. La salida del estadio, la alegría en la calle. Tontamente me sentí un poquito parte del logro.

33.¿Y el más feo?

Todos los que tienen que ver con lesiones graves. Es terrible. La incertidumbre, la ansiedad, las familias preocupadas.

34. ¿Quién jode más: Gary, Vidal, Alexis o Charles?

Jaja, no jode ninguno. Son muy buenos tipos, de familia, muy transparentes y leales. Todos con grandes madres.

35.¿Cuántos jugadores representa hoy?

Armamos una empresa, en Chile, Argentina y Perú. En total representamos unos 150 jugadores, pero somos un equipo de trabajo grande.

36. ¿Nunca ha pensado abrir la agenda a otros deportes?

Ayudamos comercialmente a varios deportistas, pero el manejo de carrera es difícil si uno no sabe…

37. ¿El dirigente con el que más discutió?

No soy mucho de discutir. Converso, negocio, trato de llegar a acuerdos. Y si no se puede, no se puede nomas.

38. ¿El nuevo reglamento de agentes de la ANFP es nefasto o necesario?

Es necesario tener un reglamento, como en todo el mundo. Pero el que están implementando acá es muy malo.

39. ¿Le gustaría tener un hijo futbolista?

No sé. Es una carrera muy sacrificada, corta, muy exigente. Pero si gritar un gol de un amigo es maravilloso, me imagino el de un hijo…