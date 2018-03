Hoyos confía en su trabajo: “No tenemos ninguna duda de por dónde ni hacia dónde vamos”

Guillermo Hoyos no está preocupado ni tiene razones para estarlo. Al menos desde su óptica, el trabajo desarrollado hasta ahora con el equipo azul ha sido el adecuado y, pese a las cuatro derrotas en cinco partidos (tres amistosos y uno oficial), el argentino mantiene la confianza a tope.

El transandino pasa de cualquier autocrítica y prefiere enfocarse en lo que viene. San Luis (este viernes en el Estadio Nacional) surge ahora como el nuevo escollo, aunque la mente de todos los estudiantiles lentamente comienza a irse hacia la Copa Libertadores, donde se estrenarán el próximo 12 de marzo. “Todos estos partidos que estamos jugando y los que vienen son también para intensificar situaciones de juego, para poder manifestar eso en la Copa. Venimos saliendo de la pretemporada y estamos buscando los caminos para poder tener la posibilidad de empezar la Copa Libertadores con un resultado positivo. Siempre trabajamos para eso”, dijo el adiestrador durante esta jornada en el CDA.

Respecto de la conformación del plantel, volvió a mostrar su conformidad, aunque se mantiene abierto a la posibilidad de seguir sumando hombres. “Estamos conformes con el equipo que tenemos. El 22 cierra el libro de pases y, hasta ahí, puede pasar cualquier cosa”, aseguró. “Hemos crecido como plantel. Tener a todos los jugadores desde el inicio ha sido muy importante también. Eso no pasó el año pasado. Este año hay paridad en el trabajo, así que estamos muy satisfechos en ese sentido también”, complementó, ensalzando el hecho de haber contado incluso con los seleccionados del equipo desde el primer día de trabajo del año.

“Cada torneo es más difícil que el anterior. No hay partidos fáciles acá. Hay que estar al mil por mil, siempre. Lo requiere la liga y el respeto hacia todos. Nadie tiene asegurados los tres puntos. Es muy difícil ganar en cualquier condición”, expresó también, comentando el nivel del actual certamen. “El torneo 2018 es una competencia que va a deparar situaciones diferentes para todos los equipos. No creo que sea una temporada en la que alguien marque diferencias muy grandes. Será una temporada durísima para todos. Interesante para los que lo viven de afuera, porque la competencia siempre es muy linda”, matizó.

En tanto, el adiestrador aseguró que no hay dudas respecto del trabajo que están realizando, haciendo hincapié en que los procesos de adaptación de todos debe completarse antes de poder sacar conclusiones. “Siempre dejo los peros por fuera. Nunca utilizo tampoco las excusas. Sólo me atengo a la realidad. Tenemos claros los objetivos y sólo se logran a través del tiempo. Así lo creo. Hay que edificar cosas. En el proceso de crecimiento pasan cosas y hay que vivirlas”, aseveró. “Yo no evado, porque tengo claros los objetivos. Queremos hacer un buen campeonato e intentar lograr las cosas importantes que nos hemos planteado internamente. La verdad es que acá no tenemos ninguna duda de por dónde ni hacia dónde vamos”, puntualizó.

Finalmente, valoró positivamente la labor de todos sus jugadores y destacó al venezolano Yeferson Soteldo, de exiguo rendimiento en las primeras dos jornadas. “La ansiedad de Soteldo es normal. No es fácil jugar en un grande. Hay que adaptarse y eso requiere un tiempo diferente según cada jugador. Yo confío plenamente en él. Creo que es cuestión de tiempo para que aparezca en su real dimensión”, sentenció.