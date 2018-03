Jarry recibe elogios de su siguiente rival: “Tiene el típico tenis del futuro”

El gran momento de Nicolás Jarry no sólo está llamando la atención en Chile. También al circuito en general. El español Albert Ramos (22º), a quien ya derrotó en Río de Janeiro y con quien se enfrenta hoy por su pase a semifinales del ATP de Sao Paulo, se refirió al presente del santiaguino. “Ha dado un paso adelante muy grande. Es un jugador con un gran potencial. Todos lo sabíamos. Parece ser que la semana pasada explotó. Esta vez espero que no me tome tan por sorpresa”, sostuvo..

A los elogios, el catalán agregó: “Tiene un gran saque, juega a dos, tres tiros sin mucho ritmo. Brazos muy largos, unas palancas muy fuertes, tiene el típico tenis del futuro. Será un partido muy complicado”.

Esta tarde, a las 19:30 horas de Chile, el europeo y el Príncipe se enfrentarán por segunda vez en dos semanas.