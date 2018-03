Karen Araya: “Jugar en casa nos da un plus”

Karen Araya (27 años) es un nombre conocido en las canchas nacionales. Su talento deslumbró durante años cuando defendió los colores de Santiago Morning y Colo Colo. En el Cacique fue capitana del histórico plantel que levantó la Copa Libertadores en 2012. Hoy disfruta su presente a sólo días de haber firmado por el Gremio Audax de Brasil.

Actualmente está en Chile, preparando la participación nacional en la Copa América que en abril se disputará en suelo chileno. A la espera del sorteo de hoy, Karen se sentó a conversar con La Tercera sobre la participación de La Roja en este torneo, su futuro en el extranjero y el presente del fútbol femenino.

Hoy es el sorteo de la Copa América Femenina Chile 2018. ¿Cuáles son las expectativas nacionales para este torneo?

Jugar en casa nos da un plus. Estar cerca de nuestras familias yo creo que es muy importante. Chile está para hacer un muy buen papel, pero más que decir que vamos a ganar o cualquier otra cosa, hay que pensar en que vamos a hacer las cosas bien.

Brasil posee un gran equipo. ¿Alguna otra selección a la que sería bueno evitar en la copa?

No. Es que el fútbol femenino es distinto. Tengo compañeras venezolanas y colombianas en Brasil y andan todas muy parejas. Creo que decir una o dos en particular sería subestimar a las demás.

Hay varias futbolistas chilenas jugando en el exterior, en ligas potentes. ¿Podemos hablar de una generación dorada del fútbol femenino?

Ojalá sea eso. Porque serían más puertas para abrir a las chilenas. Todo futbolista sueña con jugar afuera. Para nosotras cumplir ese sueño y ayudar a que otras lo cumplan es espectacular. Antes las niñas pensaban que no sacaba nada con ser futbolistas, pero ahora no es así, hay más puertas.

Usted acaba de fichar por el Gremio Audax. ¿Se cumple un sueño?

Sí, se dio la oportunidad de ir a Brasil y estoy feliz. Me voy a un país en donde se respira fútbol. Es como un sueño. Llevo poquitos días allá, pero me han tratado súper bien, mis compañeras son simpáticas y de a poco me están ayudando con el tema del idioma.

¿Cuáles son los objetivos?

Quiero prepararme bien y rendir, jugar de buena manera. Allá se juegan tres campeonatos en el año: el Brasileirao, Paulista y la Copa Libertadores; así que quiero hacerlo lo mejor posible para hacerme un espacio.

¿Cómo se lo tomó la familia? Ahora estarán lejos.

Igual se lo tomaron bien. Es que en mi casa todo el mundo juega fútbol. Mi papá fue el más contento de todos. Tenía ofertas de Colombia también, pero después cuando llegó la de Gremio, mi papá me dijo ‘ándate a Brasil no más’, así que no lo pensé.

¿Qué cosas siente que todavía tiene que mejorar el fútbol femenino en Chile?

Antes en Chile el fútbol femenino era nada, pero de a poco ha ido mejorando. El tema del Mundial 2008 ayudó mucho. En la actualidad se generan mejores contrataciones de técnicos y jugadoras, lo que nos beneficia.