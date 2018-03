Lanaro refleja la ambición cruzada: “Aún no agarramos el nivel que buscamos”

El estreno de la UC en el Campeonato Nacional 2018 ha sido el mejor. Al menos desde los resultados, ya que los cruzados son líderes junto a Colo Colo con seis puntos, gracias a dos triunfos de manera consecutiva. El nivel de juego, eso sí, todavía deja algunas dudas, pero en el camarín cruzado están lejos de conformarse. Este martes, el defensor Germán Lanaro analizó la actualidad del club de Las Condes y explicitó el sentir de un vestuario que este año está decidido a ir por más y dejar atrás la mala campaña de 2017.

“Cuando arrancan los ciclos todo se renueva. Todo empieza de cero, todos tienen muchas ganas y aumenta la competencia interna. El nuevo cuerpo técnico, más lo jugadores que han llegado, nos han ayudado mucho en ese sentido”, dijo el central en San Carlos de Apoquindo. “Todos quieren jugar y eso es algo normal. Por eso nos entrenamos con alta intensidad. Todos estamos en la misma. El profe dice que le está costando armar un once y esa es la línea que debemos seguir”, añadió.

Lanaro, que no fue titular en la primera fecha, pero sí en la segunda, valoró también la frontalidad con la que el cuerpo técnico enfrenta esta situación. “Es importante la comunicación. Él fue muy claro conmigo y se sentó a conversar. A uno lo deja tranquilo saber si es una cuestión de planteamiento o si ve mejor a otro compañero”, contó. “Ganar partidos hace que tengamos la confianza a tope. Que uno esté en un partido y en otro no, habla de lo bien que estamos todos. A cualquiera le puede tocar y hay que estar preparado”, complementó.

En tanto, el defensor fue claro que, pese a los resultados favorables, siguen en proceso de encontrar su mejor versión y que aún están lejos de lo que esperan de sí mismos. “Los tiempos de adaptación demoran cuando llega un nuevo entrenador. La idea táctica varía un poco respecto del año pasado, pero también tienen muchas coincidencias. Beñat aún no nos pide tirar un pelotazo y en ese sentido hemos seguido una línea”, comentó el ex Palestino. Y cerró: “Aún no agarramos el nivel que buscamos, pero estamos trabajando de la mejor manera para conseguirlo”.