El resultado corresponde a Aleksandr Krushelnitckii, que se subió al podio en el dobles mixto de curling. El ministro de deportes ruso defendió al deportista expresando que "no pudo tomar este medicamento prohibido intencionadamente".

Rusia confirmó este martes el positivo del ruso Aleksandr Krushelnitckii, medalla en bronce en curling, en la modalidad de dobles mixto, en los Juegos de Invierno de PyeongChang, en la muestra B de la prueba antidopaje.

“La prueba dio resultado positivo, lo que confirma la presencia de una sustancia prohibida en su organismo”, informó la delegación rusa en un comunicado.

Pero el ministro ruso de Deportes Pavel Kolobkov expresó que “es evidente que en este caso concreto, no pudo tomar este medicamento prohibido intencionadamente, simplemente no hubiera tenido sentido. Y el curling no es el tipo de deporte en el que los deportistas deshonestos se dopan”.

Krushelnitckii, de 25 años, está siendo investigado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por consumo de Meldonium, fármaco cardiovascular prohibido desde 2016