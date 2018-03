Santiago defiende sus marcas

El Maratón de Santiago no tira la toalla. Defiende la validez de sus marcas pese a la pérdida de categoría de bronce y asegura que sus registros sí serán reconocidas como oficiales por la IAAF. Y se lanza contra la lectura catastrofista que el presidente de la Fedachi, Juan Luis Carter, hace sobre la dimensión de la carrera popular.

“No es carrera oficial porque los registros no son válidos, no están controlados por jueces IAAF”, había dicho el miércoles el timonel del atletismo chileno. Pero Manuel Balmaceda, presidente de la Corporación Maratón de Santiago, dueña de la prueba, lo niega. Y trata de razonar su discrepancia: “Toda competencia es válida si tiene el patrocinio de una asociación o club federado. Por lo tanto, la Fedachi está obligada a reconocer las marcas que le entrega la asociación. Se lo ordena el propio artículo 49 de su reglamento. La validez de una prueba atlética no depende de un dirigente. Depende de que se cumplan los reglamentos aprobados y vigentes”.

Si Carter cumpliera su promesa de no validar los tiempos del EMDS, la corporación asegura que acudirá a la justicia. “No creo que sea necesario, porque no me entra en la cabeza que la Federación incumpla sus propios estatutos”, indica Balmaceda.

“La Asociación Atlética Regional Metropolitana provee los jueces oficiales y comisarios para el evento. Así lo hizo en 2016 y así lo hará este año”, añade el presidente de la corporación, quien recuerda que el requisito de disponer control antidopaje, imprescindible para que la IAAF reconozca la prueba, también será cumplido. “Bajo la supervisión y control de Bernardo Chernilo, jefe de la comisión del control antidoping de la ODEPA”, aclara.

Balmaceda resta trascendencia a la pérdida del bronce del maratón, de la que culpa directamente a Carter: “No obtenemos etiqueta porque falta un acto administrativo, la firma de un formulario (no una licencia) por parte del presidente de la Fedachi”.

Cupos agotados

Ayer, la organización del MDS ratificó que para la cita de este año ya se vendieron las 30 mil inscripciones disponibles. En los 42k santiaguinos correrán 6.373 personas. El grueso de los asistentes, una vez más estará en el medio maratón, con 13 mil inscritos.