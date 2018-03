Creador de Los Soprano hará precuela cinematográfica de la serie

La premiada serie de HBO Los Soprano alista su precuela cinematográfica, y escrita por su destacado creador, David Chase.

La productora New Line compró el guión de una cinta titulada The Many Saints of Newark (Los muchos santos de Newark), ambientada en el Newark (Nueva Jersey) de los años 60, cuando los afroamericanos y los italianos eran adversarios, reveló Deadline en exclusiva.

Según el medio, muchos personajes de la serie aparecerán en esta película, aunque aún se desconoce cuáles de ellos volverán a la pantalla.

La nueva historia fue escrita por el mencionado Chase, junto al guionista Lawrence Konner, quien también desempeñó esa labor en la serie que debutó a fines de los 90 con la vida de Tony Soprano (James Gandolfini), el legendario patriarca y mafioso. Chase también ejercerá como productor y estará involucrado en la selección de un director.

La serie se emitió entre 1999 y 2007, extendiéndose por seis temporadas. En todos esos años, el proyecto alzó 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro. Además, lanzó al estrellato a varios actores, y revivió la carrera de otros tantos. Algunos de ellos fueron el mismo James Gandolfini – fallecido en 2013 -, Edie Falco, Steven Van Zandt, Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Dominic Chianese y Steve Schirripa.

En 2017, Chase reconoció a Entertainment Weekly que”podría concebir tal vez una precuela” de la serie. “Nunca pude ver (un regreso del programa) excepto como una precuela”, declaró por entonces a la revista, sembrando las primeras especulaciones en la industria.