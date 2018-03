Jennifer Aniston y Justin Theroux confirman su separación

Una de las más famosas parejas de Hollywood anunció su separación. Se trata de los actores Jennifer Aniston y Justin Theroux, quienes resolvieron dar fin a siete años de relación, y dos años y medio de matrimonio.

La pareja confirmó la noticia a través de un comunicado, asegurando que la decisión fue de ambos y que seguirán unidos por un lazo de amistad. “Se trata de una decisión mutua y hecha con amor a finales del año pasado”, reveló el mensaje “para evitar especulaciones”.

El comunicado recalca además que son “buenos amigos que han decidido seguir diferentes caminos en su vida pero que desean mantener la amistad que les une”.

La noticia llega a confirmar los rumores que se tejieron por meses. Theroux estuvo rodando en Budapest (Hungría) la cinta The Spy Who Dumped Me, y el resto del tiempo se le vio en el departamento que la pareja posee en Nueva York, y no en su mansión de Los Angeles. La actriz, en tanto, acaba de terminar las grabaciones de su próximo proyecto, la cinta Dumplin’, que se hicieron en Atlata (EE.UU.).

A pesar de eso, la pareja se juntó para pasar el año nuevo en Cabo San Lucas (México). Pero este 11 de febrero, cuando Aniston festejaba su cumpleaños número 49, su esposo no estuvo presente.

Los actores se conocieron en 2011 durante el rodaje de Wanderlust. Habían pasado más de cinco años desde que Aniston se divorciara de Brad Pitt, quien ya llevaba cinco años de romance con Angelina Jolie – a quien siempre se culpó de su separación -.

Con Pitt y Jolie separados desde septiembre de 2016 (tramitando aún su divorcio), no son pocos los fanáticos que han manifestado su deseo de que la famosa pareja de Pitt y Aniston se reencuentre.

Si embargo, más allá de las ideas de sus seguidores, ambos actores habrían retomado su amistad tras el quiebre de Pitt. “Son amigos desde hace un tiempo y se mandan mensajes”, aseguró una fuente a revista People.