León Larregui, vocalista de Zoé: “Hablamos de lo que sufrimos en Latinoamérica”

El año pasado celebraron dos décadas de carrera y hace sólo unos días lanzaron Azul, el primer sencillo del que será su sexto álbum. Así regresan al país los mexicanos Zoé, que debutaron frente al público local en 2007, en la única edición que se realizó en Chile del festival Vive Latino, y que ahora vuelven por cuarta vez para presentarse en la primera jornada de Lollapalooza, el viernes 16 a las 14 horas en el Itaú Stage.

“Siempre que hemos ido nos apapachan muchísimo. Ahora vamos a ver qué pasa, hace mucho que no tocamos allá”, dice a La Tercera León Larregui, vocalista y líder de uno de los conjuntos más populares y celebrados del rock alternativo en español.

En sus visitas anteriores con Zoé se presentaron en recintos pequeños. ¿Le hubiera gustado tocar para un público más masivo?

Creo que donde tocas es un reflejo de cómo te va en cada lugar y la realidad de Zoé en Chile es que no somos una banda masiva, entonces fue muy interesante tocar en estos bares más chiquitos y lo disfrutamos mucho, porque a diferencia de un festival, más masivo y donde te ve mucha gente, en un lugar pequeño obviamente van aquellos que te quieren ver. Tiene una energía mucho más de unión y de empatía.

¿Qué se puede adelantar del próximo show en Lollapalooza?

En los festivales tienes que tocar las canciones más emblemáticas, los hits. Del nuevo disco tocaremos el sencillo que ya se estrenó y alguna otra canción, pero no podemos tocar mucho pues todavía no habrá salido.

Ustedes han participado en festivales como Coachella y Rock in Río. ¿Qué opina de este tipo de instancias donde convergen muchos estilos y, por lo tanto, el público es muy diverso?

Creo que lo bonito y lo que nos gusta de los festivales es que te presentas frente a mucha gente que probablemente no sabe quién eres, que ha escuchado poco de ti o que no iría a un concierto tuyo. Por eso es un súper escaparate, una oportunidad de mostrarte frente a toda esta gente. De ahí siempre salen nuevos fans, siempre es bueno. Lo que no es tan divertido de estos festivales es que si no eres una de las bandas conocidas o de peso te toca tocar muy temprano (ríe). En Lollapalooza no hemos estado así que no tenemos muchas expectativas.

Luego de esto lanzarán su sexto álbum. ¿Qué temáticas incluye?

Hay canciones de varios de los integrantes, como en todos los discos, pero éste está más variado y eso lo enriquece mucho. Seguimos en la búsqueda, entonces los temas siguen siendo los mismos que siempre tocamos con Zoé, pero la diferencia de este disco es que hay canciones que hablan mucho de mi país, de la situación actual y justo en un año importante, con elecciones y cambio de gobierno.

¿Qué rol cree que cumple la música en ese sentido?

Creo que la buena música genera conciencia. No nos consideramos para nada una banda de protesta pero siempre en nuestra música se cuelan la problemáticas, las cosas que pasan en el país. En las letras de este disco hay algo mucho más explícito, de cosas que sufrimos todos aquí en este país y en Latinoamérica en general , porque todos tenemos problemas similares.

¿Planean una próxima gira para presentar el álbum?

Exacto, justo terminando estos festivales (Lollapalooza Chile y Argentina) empieza la gira, donde estaremos tocando las canciones del disco nuevo, así que esperamos poder regresar a Chile a tocar en un espacio más chico para la gente que quiere escuchar sólo a Zoé.