Living Colour regresa a Santiago en mayo

Nueve años tuvieron que pasar para que Living Colour volviera a pisar suelo nacional. 1993 fue la temporada de su debut en Chile. Luego volvieron en 2001, donde fueron teloneados por Chancho en Piedra, y en 2009 en el Teatro Teletón. El grupo neoyorquino llega esta vez para presentar su último disco, Shade, que lanzaron el año pasado, con buena parte de la crítica a su favor: será el martes 15 de mayo en el Teatro La Cúpula, a las 21.00 horas.

El reciente álbum, que incluye algunos covers, como Inner city blues de Marvin Gaye y Who shot ya? de Notorious B.I.G, es el primero de la banda en ocho años tras The chair in the doorway (2009) y el sexto de sus tres décadas de carrera.

De la mano del hombre que los descubrió y que estimuló su carrera, Mick Jagger, la banda integrada por cuatro afroamericanos, Vernon Reid (guitarra), Will Calhoun (batería), Doug Wimbish (bajo) y la poderosa voz de Corey Glover, graba un demo y firma un contrato discográfico para irrumpir a fines de los 80 con una novedosa mezcla de rock, funk y hip hop junto con bandas de una estirpe similar, como Red Hot Chili Peppers y Faith No More.

Rápidamente se transformaron en un nombre revelación, lo que los convierte en un éxito de ventas y portada de las más importantes revistas de la época. En 1988 lanzan su primer disco, Vivid, con Jagger y Ed Stasium como productores, del que se desprende su más grande éxito Cult of personality, que al año siguiente los llevó a obtener el Grammy por Mejor interpretación de hard rock. Ese mismo año salieron en su primera gran gira teloneando a The Rolling Stones y en 1991 ganaron su segundo Grammy en la misma categoría, esta vez por la canción Time’s up.

Sin embargo, dos discos más tarde, a comienzos de 1995 y en medio del éxito, el cuarteto anuncia su separación debido a diferencias musicales.

Pero en 2000, y a pesar de que su guitarrista negaba un posible regreso, se reúnen con un show sorpresa en el mítico CBGB para volver a los escenarios y posteriormente al estudio. Pero no fue hasta 2009, con The chair in the doorway, que consiguieron posicionar un disco nuevamente entre los 200 más vendidos de Billboard, tras Stain de 1993.

Las entradas para su visita ya están a la venta a través del sistema Eventrid con un precio general de $24.000 en la primera preventa; $28.000 en la segunda y $32.000 el día del show. Se pueden adquirir sin cargo en tiendas The Knife y Kmuzzik.