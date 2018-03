Lollapalooza anuncia horarios de artistas y suma a Lanza Internacional

A tres semanas de su comienzo, Lollapalooza anunció a Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers como los encargados de cerrar cada noche en el VTR Stage, junto a la publicación de los horarios de cada artista. Todo en torno al evento que se hará el 16, 17 y 18 de marzo en el Parque O’Higgins.

Los hijos insignes del grunge son quienes se llevan el show más extenso del festival: de 21.30 a 23.45 horas. Con dos horas y quince minutos, los de Seattle serán los encargados de dar término a la primera jornada; también tienen agendado un concierto en Movistar Arena para el 13 del mismo mes, el que se encuentra agotado.

Por su lado, los californianos liderados por Anthony Kiedis presentarán el segundo show más largo con una hora y cuarenta y cinco minutos (de 21.45 a 23.30), presentando su último disco, The Getaway (2016).

Mientras que The Killers, LCD Soundsystem, Imagine Dragons y Lana del Rey se harán presentes con una hora y media de espectáculo en los diferentes escenarios, aunque siempre manteniendo un horario estelar.

Liam Gallagher, Hardwell, Wiz Khalifa y Anderson. Paak & the Free Nationals tendrán una hora y cuarto, mientras que Camila Cabello, Tyler, The Creator, The National, Chance The Rapper, David Byrne, Royal Blood y Mon Laferte están programados con una hora.

A su vez, la productora Louts informó la presencia de Lanza Internacional, banda conformada por los ex Los Bunkers Mauricio y Francisco Durán. Tras la baja de Anita Dinamita -actual proyecto de Ana Tijoux, Hordatoj y Foex- quienes estarán ausentes por motivos de fuerza mayor.

Gracias a una alianza realizada entre los organizadores de Lollapalooza y el Consejo Nacional de la Cultura, se han integrado a las bandas nacionales Tamu Tapu y Solución Violeta, quienes serán los representantes de las escuelas formativas, como la Escuela Rapa Nui y la Escuela Popular Valparaíso, respectivamente. Lotus por su parte integró a las bandas Liberando Talento, conformada por tres raperos entre los ocho y 16 años, junto a Colores Musicales, compuesta por inmigrantes haitianos. Finalmente, también se anunció el sideshow de los brasileños Ego Kill Talent en Hard Rock Café, el jueves 15 de marzo, con venta de entradas desde este 1 de marzo.