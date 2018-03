Tributo sinfónico a Violeta Parra abre el Teatro Regional del Biobío

La música de Violeta Parra será lo primero que sonará en el esperado Teatro Regional del Biobío. Con Las últimas composiciones de Violeta Parra, los nietos de la cantautora, Javiera y Ángel Parra, serán los encargados de inaugurar el escenario esta noche.

El espectáculo se desprende de la gira con la que presentaron el álbum, que fue lanzado en julio del año pasado en el marco de la celebración del centenario de la artista. En este trabajo, los hermanos reinterpretan la obra del mismo nombre de 1966 -el último de la folclorista- que incluye clásicos como Volver a los 17 y Gracias a la vida.

El mítico Teatro Colón en Buenos Aires fue el primer escenario donde presentaron el disco. El show, en formato sinfónico, contó con invitados trasandinos como Kevin Johansen, Soledad Pastorutti, además de los nacionales Gepe, Beto Cuevas y Patricio Manns. Y éste es el show que tratarán de replicar en la inauguración del nuevo teatro en Concepción (aunque es una instancia sólo con invitados, no abierto al público).

“En respuesta a tanta gente que reclamó porque no se había hecho en Chile, finalmente se logró concretar, y para mi alegría y la de Violeta Parra yo creo, esto no se hizo en Santiago, si no que se descentraliza el país y se hace en la Octava Región, que además de tener una relación poderosa con la Violeta, siempre necesitó este teatro maravilloso”, comenta el ex Los Tres y director musical del espectáculo.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, bajo la dirección de Guillermo Rifo, será la que acompañará a los hermanos Parra en el escenario. “Guillermo Rifo lleva casi 40 años trabajando con la obra de Violeta y además es el que, en mi juicio, ha hecho los arreglos más acertados a su música”, asegura el músico.

Los invitados en esta ocasión serán Roberto Márquez, Denisse Malebrán y Soledad Pastorutti, además de los músicos penquistas Álvaro López (LÓPEZ) y Alejandro Venegas (Julius Popper). Cada uno interpretará dos canciones junto a la orquesta. “Vamos a tener un repertorio similar al del Colón, pero como ya llevamos un año con el show montado, el espectáculo va a partir sinfónico, en el medio va a tener un set folclórico con nuestra banda y luego volvemos a otro set sinfónico”, explica Javiera Parra. A la inauguración además asistirá la Presidenta Michelle Bachelet, en una de sus últimas actividades oficiales. “Para nosotros fue súper importante que dentro de su mandato se declarara que 2017 iba a ser el de los cien años de la Violeta”, dice la cantante, mientras que su hermano reconoce cierta incertidumbre con el cambio de gobierno: “Sería bastante triste que el centenario de la Violeta quede fondeado. Su música no tiene espacio ni tiempo y es nuestro deber valorar este tesoro. Este es un espectáculo que debería seguir y hacerse de forma gratuita en todo Chile”.