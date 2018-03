Florida: acusan a sobreviviente de tiroteo de ser “actor de crisis”

El joven de 17 años, David Hogg, fue protagonista de varias teorías conspirativas que lo vinculaban con ser un actor de crisis de la agenda anti-armas.

Un usuario de Twitter publicó una captura de pantalla que lo sitúa como testigo en un tiroteo en California en Agosto de 2017, y otros acusan haber sido sus compañeros de clase en el mismo estado, y que se habría graduado en 2015.

Por su parte, compañeros de curso del estudiante acusado lo defienden por medio de redes sociales, y han declarado que éste fue transferido desde California a Florida en su primer año. Además, un usuario de Twitter hizo viral el video que muestra el anuario de la secundaria afectada por el tiroteo en que murieron 17 personas, y muestra a David Hoggs en él.

😂😂😂 he moved from California our freshman year and hasn't transferred since. I've worked with him in many tv production project and sorry @davidhogg111 but he isn't that great of an actor. Everything you see is real. pic.twitter.com/rAAgWMfR7X

— daniel (@danielwillims) February 21, 2018