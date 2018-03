Caso Caval: Tribunal de Rancagua leerá sentencia de Herman Chadwick el 13 de marzo

Luego de que hoy se aceptara realizar un procedimiento abreviado en contra del síndico de quiebras Herman Chadwick, en el marco del caso Caval, el Juzgado de Garantía de Rancagua informó que la lectura de sentencia se hará el próximo martes 13 de marzo.

En tanto, la audiencia de preparación de juicio oral del resto de los imputados de la principal arista del caso -que dice relación con la compra de terrenos en Machalí- volvió a reagendarse y se concretará el 9 de abril próximo.

Al término de la instancia, Chadwick manifestó que a pesar de aceptar la salida alternativa, “sigo creyendo en mi inocencia”.

“Lamento no haberlo podido decir en un juicio oral, pero el desgaste, el daño y el dolor que hemos tenido en estos tres años, en un proceso que ha sido injusto y que tuvo inicios espurios, he decidido aceptar el juicio abreviado, para poder recomenzar mi vida en forma tranquila y poder volver a trabajar tranquilo como abogado en mi oficina”.

Además, añadió que “mi honra está intachable, de lo único que no se me imputó es que no tomé ni un peso en esta causa. Si hubo errores se han pagado, se han corregido, pero jamás hubo responsabilidad penal, ni mala intención ni dolo en mi actuar. Eso es lo que quiero dejar claro frente a toda la ciudadanía”.

Las defensas de Compagnon y del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, presentaron durante la mañana una solicitud formal al tribunal para que se considere una inhabilidad en la causa de los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya.