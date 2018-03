Caso Luchsinger: Concluye primera jornada del juicio contra los 11 imputados

Este lunes comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el segundo juicio por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay en su casa en Vilcún ocurrido en 2013.

En la audiencia el fiscal Héctor Leiva fue el encargado de inician los alegatos de apertura del juicio oral.

En la instancia se decidió que mañana no se continuará la audiencia debido a que varios de los defensores participan en los alegatos en la Corte de Apelaciones de la causa de Operación Huracán.

La primera jornada del juicio concluyó cerca de las 13.30 horas y continuará el día miércoles 28 de febrero a las 09.00 horas.

AHORA caso Luchsinger-Mackay: TOP de #Temuco concluye primer día de juicio contra 11 imputados como autores de incendio con resultado de muerte.

Se retoma el miércoles 28 de febrero a las 9.00 pic.twitter.com/sg2FLclJIB — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 26, 2018

Los 11 comuneros imputados, entre ellos la Machi Francisca Linconao, deberán enfrentar nuevamente a la justicia luego de que la Corte de Apelaciones de la Araucanía acogiera el recurso presentado por el Ministerio Público y los querellantes que anuló la resolución que absolvió a los acusados.

La nueva sala está conformada por los jueces Germán Varas, Ximena Saldivia y el juez alterno Juan Mauricio Poblete.

Fuera de la sala el hijo de las víctimas, Jorge Luchsinger, descartó que este caso tenga alguna relación con la llamada Operación Huracán II, donde se investiga la supuesta implantación de pruebas por parte de funcionarios de Carabineros.

Por otra parte, se refirió a los nuevos jueces que forman parte de este caso señalando a CNN Chile que espera que éston “sean imparciales”.

Tras la audiencia el Fiscal de alta complejidad, Héctor Leiva declaró tener confianza de las pruebas que fueron entregadas y esperan que el final del proceso se llegue a un veredicto condenatorio.

“Nosotros tenemos confianza en la prueba que trajimos para este caso, tal como se dijo en el mismo tribunal y lo dijimos nosotros. La fiscalía ha dado prueba del principio de objetividad, cuando ha observado que alguna prueba no reúne los estándares necesarios a tomado la decisión de no perseverar, cuando ha estimado que alguna prueba no tienen la nitidez que requiere ha abierto las investigaciones que se requieren, este no es el caso. En este caso ha habido una investigación sería que nos motivó a formular acusación porque estimamos que se cumplía con todos los estándares que exige la ley”, señaló.