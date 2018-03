Chileno muere por fiebre amarilla mientras que otros dos están bajo observación en Brasil

A fines del año pasado, Felipe Santander (35) viajó junto a su polola a Brasil. El objetivo era permanecer en Angra dos Reis (Isla Grande), frente a la costa de Rio de Janeiro y recorrer la zona por dos meses.

En esos días se hablaba del aumento de los casos de fiebre amarilla en Brasil, un virus que produce fiebre hemorrágica y que se transmite a través de la picadura de un mosquito, pero entonces no se sabía de la magnitud de este brote epidémico.

Según detalla el Ministerio de Salud de Brasil, desde el 1 de julio de 2017 al 15 de febrero de este año se confirmaron 409 casos de fiebre amarilla en el país. En el mismo período se han registrado 118 muertes. Ayer, Felipe se sumó a estos últimos. Según su familia no se vacunó.

Hoy la vacuna para los viajeros está prácticamente agotada, pero ayer Cecilia González, jefa del programa Programa Nacional de Inmunización (PNI) del Minsal, explicó este jueves llegaron otras 13 mil dosis por lo que probablemente este lunes los vacunatorios privados ya cuenten con ellas. En Chile no existe la enfermedad por lo tanto la vacuna no es parte de este programa. Quienes la necesiten deben primero visitar a su médico y con la orden que éste entregue, ir a un vacunatorio y pagar por ella en forma particular.

Dos casos más

El embajador de Chile en Brasil, Jaime Gazmuri, dijo a La Tercera que Santander fue ingresado al hospital de Angra dos Reis y desde ahí, derivado al Hospital Federal de Empleados del Estado en Rio de Janeiro. Allí, el cónsul nacional en dicha ciudad, Andrés Boncompte, pudo conversar con los médicos que le señalaron que Santander se encontraba en una situación muy compleja, no pudo ser estabilizado y lamentablemente murió.

El embajador también confirmó la identidad de otros dos chilenos diagnosticado con fiebre amarilla. Se trata de Ernesto Antonio Faúndez Faúndez (20) y Krispan Alex Rivero. Los médicos tratantes afirmaron que ambos se encuentran estabilizados y permanecen hospitalizados.

Hasta el cierre de esta edición, no había confirmación diagnóstica (examen) de estos dos casos, sino solo diagnóstico clínico de los médicos.

Sin vacunación

Daniela Santander, hermana del joven fallecido, dijo a radio Cooperativa que cuando su hermano viajó no había alerta por la enfermedad. Después, mediados de enero su padre se comunicó por correo electrónico con él advirtiéndole de la alerta pero “en ese momento no deciden vacunarse porque logra responderle a mi papá que allá en Brasil no se hablaba del brote, le dio a la impresión de que era una información falsa del Estado (de Chile) para comprar la vacuna, pero nunca se imaginó que una situación tan grave y nunca se imaginó que era verdad”.

Recién este miércoles supieron que estaba enfermo porque una amiga de él se contactó con Daniela. La semana pasada, él le dijo a esta amiga que se sentía mal y que esperaba unos exámenes, pero nada grave.

La polola de Felipe, Javiera Cortés, reconoció ayer a Mega que habían sido irresponsables al no tomar precauciones. El repelente, que usaban en “forma casual” se les acabó al llegar a Isla Grande, pero no compraron más porque eran muy caros. “Sacamos la cuenta y hoy se cumple una semana de los síntomas. Fue todo muy rápido”.

Sin mosquito en Chile

Durante la tarde de ayer, la autoridad sanitaria brasileña confirmó que el deceso de Felipe se produjo por fiebre amarilla. Junto con lamentar la muerte del joven, Tito Pizarro, jefe de Políticas Públicas de Minsal, señaló que la “la recomendación es si va a una zona en la que hay casos de personas enfermas con fiebre amarilla, vacúnese al menos 10 antes. Si no hay vacunas, elija otro lugar. Además, si va a una zona del continente en el que hay mosquitos, use repelente con DEET. Los mosquitos no producen solo fiebre amarilla, también dengue, zika y chikungunya”, dijo Pizarro.

Según Pizarro, a Chile no han llegado personas contagiadas ni tampoco existe la presencia del mosquito que lo transmite. Desde julio del año 2016 no se ha encontrado Aedes aegypti en el territorio nacional reiteró Bárbara Hott, encargada nacional del Programa de Vigilancia y Control de Mosquitos del Minsal.

(Para ver en detalle la infografía, haz click aquí o en la imagen)