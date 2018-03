Expertos debaten por posible eliminación de Filosofía en enseñanza media: “Es cavernario y realmente grave”

El pasado 12 de febrero, se aprobó de manera parcial por parte del Consejo Nacional de Educación (CNED) la propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) respecto a la malla curricular de Formación General para Tercero y Cuatro Medio.

En el sexto punto del Acuerdo N° 025/2018, Res. Exenta N° 47, letra a, se indica que “(..) no existe acuerdo entre los consejeros acerca de la pertinencia de que formen parte de la Formación General Común para todos los estudiantes de III y IV medio”.

Luego de que el anuncio causara revuelo en el mundo académico, el CNED emitió un comunicado donde se explica que “el Consejo no ha eliminado las disciplinas de Filosofía y Ciencias del currículum de III y IV Medio y no tiene facultades para hacerlo. Lo que ha hecho es aprobar parcialmente y formular observaciones para el nuevo Plan Común de Formación General presentado por el MINEDUC para todas las modalidades (Artística, Humanístico-Científica y Técnico Profesional) y para la Formación Diferenciada Humanístico-Científica (Acuerdo N° 25/2018)”.

Ante esto, Mineduc expresó en su sitio web que la entidad elaborará una nueva propuesta que incorpore todas las críticas del CNED a las nuevas bases curriculares, ya que “de esta manera, se reforzará la argumentación respecto a las razones por las cuales el Ministerio de Educación considera que el pensamiento crítico, lógico y científico debe ser parte de la formación general común de todos los estudiantes de 3° y 4° medio, manteniendo las asignaturas de Orientación, Filosofía y Ciencias Naturales en esta propuesta”, se lee en el sitio.

Materia de expertos

“La filosofía, en el siglo XXI, es tremendamente necesaria”, afirma Jaime Retamal, académico y profesor de Filosofía en la Universidad de Santiago de Chile. “Me parece cavernario, me parece algo realmente preocupante, grave y me parecería un error mayúsculo la eliminación de Filosofía, independiente de si es un colegio científico-humanista o técnico profesional”.

El académico es enfático en lo necesario que es la enseñanza de filosofía en los colegios. “Aporta no solo con contenido, sino con habilidades y aptitudes que los jóvenes tienen no solo el derecho sino el deber de aprender. Con la filosofía no se aprende solamente contenido de historia de la filosofía o contenidos de alguna disciplina en particular, se aprenden aptitudes, formas de ser ante el otro, formas de ser ciudadano, formas de comportarse con la naturaleza, con los más desvalidos, con la injusticia social”, señaló.

En caso de que el ramo fuese eliminado, el profesor explicó que “para los estudiantes significaría que van a estar ‘cojos’ en un montón de conocimientos y habilidades, por lo tanto van a ser ‘ciegos’ a muchos problemas que, a futuro, van a tener que enfrentar”. Y, en el caso de los docentes, como Retamal, “habría una merma en lo que significa la condición laboral para los profesores, pero también habría una merma en lo que significa ser profesor de filosofía desde el punto de vista de la vocación”.

En 2017, Mario Santibañez fue elegido como uno de los 50 mejores profesores del mundo, siendo finalista de Global Teacher Prize, el “Nobel de los Profesores”.

Consultado por La Tercera respecto a la posible salida de Ciencias Naturales del currículum escolar, el profesor de Ciencias oriundo de Valdivia no dudó en expresar su preocupación: “Yo creo que es un tremendo error”.

“Chile entró hace poco a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y si queremos ser un país desarrollado, donde nuestros estudiantes sean personas integrales y se puedan desenvolver en el mundo moderno, Ciencias es la herramienta para lograrlo”.

Santibañez destaca la importancia de las Ciencias en materia de salud. “Ciencias Naturales ofrece respuestas que, difícilmente, otra asignatura puede entregar (…) son cosas en las que se pueden entregar ciertos lineamientos para que podamos estar mejor como seres humanos, como personas”.

El experto asegura que “tenemos un aumento del VIH en Chile que es increíble, y eso se combate, claramente, con más educación de Ciencias Naturales. Es el cuerpo humano, la alimentación, la calidad de vida, y son cosas que debemos enseñarles a los estudiantes siempre, sí o sí. No puede ser eliminado”.

El futuro de las asignaturas

“En la actual coyuntura, tenemos a dos personas que son realmente importantísimas para resolver este problema. En primer lugar, la Ministra de Educación. Por cierto, ella fue la que tuvo que regular en su minuto para que filosofía esté presente para todos los jóvenes hombres y mujeres”, comentó Jaime Retamal.

“Pero, en segundo lugar, evidentemente aquí juega un rol muy importante el presidente del Consejo Nacional de Educación, Pedro Montt, que es el histórico operador político de educación de la centroizquierda en nuestro país, y él tendría que jugar un rol mucho más importante en la Comisión para balancear las cosas a favor de la filosofía”.

El 11 de marzo de este año asumen sus funciones el presidente electo, Sebastián Piñera, y sus ministros de Estado. Por lo tanto, no sería una sorpresa que la resolución de la polémica quedase en manos del próximo titular de Educación, Gerardo Varela.

“Cuando el futuro ministro se despidió de los lectores de un matutino, dijo que se sentía el heredero de Andrés Bello y heredero de la cultura del Partido Radical respecto a educación”, mencionó Retamal, “y me parece que, en tanto sus declaraciones como considerarse a él mismo como heredero de las grandes tradiciones republicanas de nuestro país, se va a inclinar (Varela) a favor de la Filosofía y Ciencias Naturales y su permanencia en todo el currículum”.

Al finalizar, el docente de Filosofía expresó: “Nadie que se considere heredero de Andrés Bello, del Partido Radical en cuanto al lema ‘Gobernar es Educar’, heredero de las grandes tradiciones del país, nadie que se considere así puede desechar ambas asignaturas de la malla curricular”.