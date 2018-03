Inician campaña para protección de datos tras boom de “Cómo te verías siendo del sexo opuesto”

“Cómo te verías siendo del sexo opuesto” es una aplicación que se ha hecho muy popular en Facebook. Sin embargo, tras la herramienta hay on objetivo oculto, según lo han alertado diversas compañías tecnológicas: sustraer información personal. Y este hecho llevó al Consejo para la Transparencia a iniciar una campaña (a través del hashtag #CuidaTusDatos) para advertir a los usuarios de los alcances que podría tener la obtención de datos privados.

“Actualmente, nuestro país cuenta con una regulación bastante precaria en materia de protección de datos, pues no existe una autoridad que garantice el resguardo ni la protección de nuestra información personal. Ante ese escenario, es vital que los ciudadanos aprendan a proteger sus datos personales en Internet y en su vida cotidiana” señaló el presidente del Conejo Para La Transparencia, Marcelo Drago.

A este respecto, subrayó que lo primero es comprobar la veracidad y confiabilidad de las aplicaciones que se utilizan “verificando sus políticas de privacidad, chequeando la reputación de los desarrolladores o analizando si para su uso nos solicitan el acceso a nuestro perfil de Facebook o a nuestra cuenta de Gmail. Sólo después de ese análisis ‘de autocuidado’, se puede evaluar la utilización de un determinado software o aplicación”.

Además, señaló que la norma que protege nuestros datos personales está obsoleta, ya que data de 1999, mucho antes de la masificación de las Redes Sociales. Y mientras no se legisle, Drago insistió en el autocuidado: “Eso también incluye un resguardo en nuestras acciones cotidianas: la entrega del RUT en supermercados, farmacias y otros comercios no es obligatoria y por ende, no puede determinar la aplicación de descuentos o la validación de la garantía”.

“Hoy en día, los datos son transados por su valor comercial y al entregarlos, fomentamos la venta, su cruce con otras bases de datos y el tráfico de nuestra información personal”, recalcó.