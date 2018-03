Parte en Argentina juicio de extradición de Facundo Jones Huala

El juicio que busca determinar si el comunero mapuche argentino Facundo Jones Huala será enviado a Chile para ser juzgado por su presunta participación en un atentado ocurrido en un fundo en Los Ríos, en 2013, partió hoy en Bariloche bajo fuertes medidas de seguridad.

Según el sitio argentino Infobae.com, el dirigente ligado al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue trasladado en helicóptero y llegó al lugar con chaleco antibalas y un casco que protegía su rostro.

“He sido combatiente de la resistencia ancestral mapuche, desarrollé actos de autodefensa y también situaciones de sabotaje, pero no las que se me acusan”, dijo Jones Huala en el juicio, según publicó el mismo sitio.

Afuera del gimnasio N°3 de Bariloche, donde se realizó el juicio, distintas organizaciones sociales y comunidades mapuches llegaron hasta el recinto para realizar manifestaciones: “Ni la cárcel ni las balas detendrán la lucha por la recuperación territorial y la autonomía del pueblo mapuche. Rafael (Nahuel) y Santiago (Maldonado), presentes”, indicaron.

Entre los participantes de la protesta estaba el hermano de Jones Huala y la madre, que aseguró que “Facundo está bien y tranquilo, con ganas de seguir luchando”.

De acuerdo al sitio Infobae.com, la abogada que representa al comunero argentino, Sonia Ivanoff, manifestó que llegan a este juicio “con mínimas expectativas (…). Tenemos pocas medidas de prueba, ya que el juez desestimó 50 opciones, como testimonios, videos, etc.”.

El juez federal, en tanto, Gustavo Villanueva, tendrá tres días hábiles para dictar su sentencia.

Según el Clarín.com, en una entrevista, Jones Huala manifestó que su defensa “será política, porque la causa es política (…). Por eso estoy perseguido en Chile y aquí. No tengo delito específico en este país, no estoy condenado. Se persigue una propuesta política, una voz. Si no, no se explica cómo dos presidentes (por Mauricio Macri y Michelle Bachelet) se reúnen para tratar mi caso”.