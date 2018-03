Pedro Montt: “Seríamos cavernarios si estuviéramos en contra de la filosofía”

Director del Consejo Nacional de Educación (CNED) responde a críticas y precisa que no proponen eliminar el ramo, sino distribuir horas y contenidos.

Como un “discurso burdo” catalogó el director del Consejo Nacional de Educación (CNED), Pedro Montt, la información que ronda sobre el supuesto interés del organismo de solicitar la eliminación del ramo de Filosofía de la formación curricular para tercero y cuarto medio, tras la propuesta que presentó el Ministerio de Educación (Mineduc).

Desde la sede del CNED, Montt explica que el organismo no tiene las facultades de eliminar un contenido curricular, y que lo que está en verdadera discusión es el método de distribución de contenidos y horas de las materias que se encuentran en la formación común, es decir, los ramos que los estudiantes del electivo Humanista-Científico (HC), del área Técnico-Profesional (TP) y Artístico aprenden de forma general.

Estos son Matemática, Lenguaje, Historia, Orientación, Filosofía y Ciencias.

En esa línea, Montt señala que “estamos hablando sobre cómo se resuelve este problema, porque hay un número de horas acotado y un conjunto de conocimientos que los estudiantes tienen que desarrollar de forma integrada. Esa es la otra pregunta, ¿qué pasa si fragmentamos excesivamente las materias? ¿Cuál es la mejor manera de integrar esos conocimientos? Esos son los temas que se plantean como desafíos curriculares”.

Y agrega que “seríamos cavernarios si estuviéramos en contra de la filosofía. Somos gente que conecta dos neuronas”.

En las observaciones realizadas por el CNED, Montt explica que se busca mejorar las propuestas planteadas por el Mineduc entorno a la formación común de los niveles de tercero y cuarto medio, donde los estudiantes escogen su especialización.

Actualmente, la formación curricular vigente de estos cursos señalan tres horas de ‘Filosofía y Psicología’ para los HC, mientras que en el sector TP simplemente no existe desde 1998.

Por esta razón, la propuesta curricular del Mineduc señala para el plan común de formación general (HC, TP y Artística) dos horas de Filosofía.

Bajo ese contexto, la discusión entonces no estaría en la eliminación de Filosofía, sino en cómo se distribuirán las horas de formación común (filosofía, matemática, lenguaje, etc.) en los cursos superiores de enseñanza media y cómo desarrollarán contenidos junto con las especializaciones. Todo ello, ligado también a la capacidad docente respecto de la materia.

Descontento

La información sobre la posible ‘eliminación’ de Filosofía provocó rápidamente el descontento de entidades académicas y organizaciones. Tanto así, que manifestantes interrumpieron una actividad del Festival de Viña la semana pasada.

En esa misma línea, mientras los miembros del Consejo Nacional de Educación se encontraban en sesión ordinaria, llegaron aproximadamente 60 personas hasta la sede para protestar por la supuesta medida.

Desde la Red de Profesores de Filosofía, Rosario Olivares, manifestó que “nuestra condición material dentro del currículum escolar no es igual para todos y por eso estamos preocupados”.

Otra de las organizaciones presentes fue la Federación de Estudiantes de la U. de Chile. Su presidente, Alfonso Mohor, agregó que “Filosofía es realmente una materia importante en lo que es la formación integral de las personas, por eso debemos seguir atentos a lo que salga de las próximas sesiones del consejo. Lo importante es que se termine aprobando (el plan curricular) y que no sea simplemente una supeditación a cuestiones administrativas, burocráticas, técnicas”.

Sin embargo, Montt insistió a La Tercera que “nosotros no hemos eliminado absolutamente nada y no tenemos la atribución como consejo para eliminar materias. El que decide y propone es el Mineduc. Ellos pueden decidir si acogen o no acogen nuestras observaciones. El gobierno ha considerado que es importante incluirlo dando sus argumentos y eso es lo que nosotros tenemos que ponderar”.