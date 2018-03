Scicluna insta a víctimas en caso Maristas a hacer denuncia civil

El Arzobispo de Malta, Charles Scicluna, instó a las víctimas de abusos cometidos dentro de la congregación de los Hermanos Maristas a hacer una denuncia civil.

Isaac Givovich, Jaime Concha, Jorge Franco y Gonzalo Dezerega, ex alumnos de un establecimiento de esa agrupación religiosa, se reunieron con Scicluna el pasado 27 de febrero para relatar los casos.

De acuerdo a un reportaje de Radio Bío Bío, en el acta de la cita se señala que “las víctimas aquí presentes han entregado todos los detalles a los investigadores”.

“Monseñor Scicluna insiste en el derecho de las víctimas a denunciar civilmente los hechos. El canon 128 CIC permite solicitar la compensación económica. También como apoyo, canon 1399 CIC, no obstante su prescripción de 3 años y no permitir una pena perpetua, aunque se puede pedir a la Santa Sede que sean derogados ad casum. El que los agresores no sean clérigos, no significa que tales hechos deban quedar impunes”, continúa. Las siglas CIC se refieren al Código de Derecho Canónico.

Además, Concha y Franco sindicaron al actual rector del Instituto Alonso de Ercilla, Jesús Pérez, como presunto “facilitador de víctimas”. “El Hmno Jesús Pérez frecuentaba aquel colegio y con el tiempo supo que este es el que facilitaba las víctimas a los Rev.dos Miguel Ortega, Cristián Precht, Sergio Uribe y Alfredo Soiza Piñeyro”, dice el texto.

Ayer circuló una carta pública, escrita por un profesor marista del Instituto Alonso de Ercilla que trabajó en el recinto durante los años en que ocurrieron los presuntos abusos sexuales contra estudiantes.

“¿Cómo no sentir pena, rabia y vergüenza por lo que hemos sabido? ¿Cómo no sentirnos culpables de no haber sabido de estos hechos, de no haberlos sospechado”, dice la misiva, firmada por José Sagredo Riquelme.