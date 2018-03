Amazon abriría seis nuevas tiendas sin cajas durante este año

Tras abrir a fines de enero su primera tienda sin cajas en la ciudad de Seattle, el gigante del comercio electrónico Amazon planea abrir seis nuevos locales de este tipo en Estados Unidos durante este año.

La compañía está considerando ubicaciones en Los Angeles y Seattle, donde se inauguró la primera tienda Amazon Go el mes pasado, informó Recode este jueves, citando a personas familiarizadas con la situación.

Amazon Go es el intento más ambicioso de la compañía para cambiar la forma en que las personas compran y un desafío para la industria de tiendas de conveniencia de US$550.000 millones. Es parte de las ambiciones más grandes de la compañía sobre tiendas físicas, que incluyen la compra de comestibles con la adquisición de Whole Foods Market, así como la apertura de una docena de tiendas de libros en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

Para ingresar a la tienda Amazon Go, los clientes descargan una aplicación de teléfono inteligente y escanean un código QR para abrir un torniquete de vidrio. Aquellos que compran en un grupo escanean el teléfono del titular de la cuenta una vez por cada persona que ingresa y los sensores los asocian con esa cuenta. A partir de ahí, las máquinas toman el control, mirando los artículos retirados de los estantes y agregándolos a un carrito de compras. Los compradores reciben una factura una vez que se van y, si hay algún error o si el cliente no está satisfecho con un artículo, presiona un botón de “reembolso” para que se elimine ese artículo de la factura. Los compradores no tienen que devolver un artículo no deseado a la tienda para obtener un reembolso.

Citando a personas familiarizadas con los planes de la compañía, Recode informó que Amazon sostuvo conversaciones serias con el desarrollador Rick Caruso para traer una tienda Go a The Grove, su meca de compras al aire libre de 55.742 metros cuadrados.