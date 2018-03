Bolsas globales repuntan tras anotar su peor semana en dos años

Las principales bolsas mundiales cerraron con ganancias este lunes mientras los inversionistas salieron a comprar acciones con precios atractivos luego que los mercados globales registraran su peor semana en dos años.

En Wall Street el promedio industrial Dow Jones avanzó 1,7% a 24.601,27 puntos. El positivo desempeño del mercado estadounidense también dio impulso a las bolsas europeas donde el FTSE Eurofist 300, de las principales acciones de la región, cerró con un aumento de 1,33% a 1.464 unidades.

Las ganancias fueron lideradas por las bolsas de Alemania (1,45%), España (1,36%) y Francia (1,2%). En tanto los mercados de Londres y Milán cerraron con incrementos de 1,19% y 0,77% respectivamente.

El impulso además dio respaldo a la Bolsa de Santiago que cerró con un leve incremento de 0,14% a 5.557,07 puntos.

“Aunque el repunte de hoy sugiere que las condiciones de un mercado exageradamente bajo están atrayendo a los inversionistas, existe la posibilidad de un nuevo declive porque aún no se ha incorporado del todo el impacto de la cotización de los retornos de bonos estadounidenses a 3 y 10 años”, dijo Peter Cardillo, economista de First Standard Financial en Nueva York.

Más temprano las acciones chinas cerraron con ganancias, alentadas por avances de firmas de baja capitalización, ya que algunos inversionistas buscaron oportunidades de compra luego de la feroz liquidación bursátil de la semana pasada.

El índice referencial de la bolsa de Shanghái avanzó 0,76% a 3.153,56 unidades,tras hundirse casi 10% la semana pasada. El índice de acciones favoritas CSI300 ganó 1,29%. En Japón, la bolsa de Tokio permaneció cerrada por un feriado local.