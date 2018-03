Enel se compromete a no deslistar la ex Endesa durante al menos un año

Enel Chile fijó el precio de la acción en $ 590, por lo que tendrá que desembolsar US$ 3.265 millones por el 40% que no controla.

Hoy comienza la Oferta Pública de Acciones (OPA) que hará Enel Chile por Enel Generación, parte final del llamado Plan Elqui que tiene como objetivo anexar a la empresa los activos de energía renovable que Enel Green Power Latinoamérica tiene en Chile.

Como paso previo, ayer se conoció el prospecto de la operación, el cual detalla que Enel Chile fijó el precio por acción en $ 590, por lo que tendrá que desembolsar unos US$ 3.265 millones para adquirir el 40% de la propiedad de la generadora que no está en su poder. Con esto valora en más de US$ 8 mil millones a la ex Endesa.

En el documento se asegura que la idea es de mantener, al menos por un año más, a Enel Generación dentro del Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y que las acciones sigan transándose públicamente, por lo que al menos en el corto plazo no está considerado deslistar el papel de la bolsa.

Cercanos al proceso indican que es muy poco probable que todos los accionistas decidan enajenar sus acciones. Al respecto, citan un antecedente cercano: en Enel Distribución, la ex Chilectra, Enel Chile es propietaria del 99,09%, quedando aún algunos accionistas que todavía transan sus papeles en la bolsa.

Para los que decidan vender, la operación contempla que los accionistas destinen el 40% de los montos que reciban para suscribir acciones de Enel Chile, considerando para ello la entrega de 2,87807 acciones por cada acción. Los restantes $ 354 serán pagados a los accionistas de Enel Generación.

Eso sí, la OPA tiene causales de caducidad. Entre los que más llaman la atención, destaca que si ocurre cualquier evento que cause un efecto negativo sobre los negocios por el 7% del capitalización bursátil de Enel Generación, la OPA quedaría nula. Finalmente, con el precio de la OPA, se estima que el precio por control será de 7,3%.

Nuevo crédito

En otro punto, ayer Enel Américas informó que suscribió una línea de crédito con diversos bancos por US$ 500 millones, los que serán usados para fines generales.

“Esta línea de crédito constituye un back up que no tiene relación con una operación en particular, sino con fines generales de la sociedad. El vencimiento de este contrato es a 36 meses, que es un plazo que confirma la confianza del mercado financiero en el desarrollo del plan industrial de Enel Américas en los próximos años”, dijo la empresa.

(Para ver en detalle la infografía, haz click aquí o en la imagen)