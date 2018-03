Montos transados por ChileCompra anotan récord en 2017 y superan los US$ 12 mil millones

Los sectores de obras públicas y de salud impulsaron el uso de ChileCompra durante el año pasado, logrando que los montos transados a través de la plataforma alcanzaran $7,9 millones de millones (unos US$ 12.229 millones); una cifra récord.

Este monto, además, es un 20,2% mayor que la anotada el año anterior y se situaría en torno al 4,4% del PIB, pero considerando que aún no existe cifras oficiales del PIB y haciendo la salvedad de que no son estrictamente comparables, dado que son compromisos y no gastos.

“El crecimiento del mercado público el 2017 se explica especialmente por importantes transacciones en los sectores de obras públicas y de salud. En el caso de las obras, se trata de remodelaciones o construcciones por parte de hospitales, servicios de salud, municipalidades, Junji, entre otros. Estas transacciones ascienden a US$ 2.221 millones en 2017, lo que implica un aumento de 32% respecto a lo transado el 2016 en esos mismos rubros”, dijo la directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza.

En ese sentido, ejemplificó que entre las mayores órdenes de compra que hubo en 2017 en obras públicas, está la construcción del nuevo hospital de Ñuble, por US$ 175 millones y la normalización del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, por US$ 129 millones.

El organismo destacó que durante el periodo, las operaciones realizadas por entidades públicas, a través de www.mercadopublico.cl, representaron más de dos millones de órdenes de compra a más de 123 mil proveedores, de los cuales el 90% son micro y pequeños proveedores (ver gráficos).

Así las cosas, durante 2017 fueron las pymes las que liberaron la participación por montos durante el periodo, con un 59,3%, cifra equivalente a casi cuatro veces la participación de este segmento en la economía nacional (15%) y que asciende a $ 4,7 millones de millones.

“ChileCompra es una herramienta contracíclica y sigue siendo una excelente cobertura para proveedores más vulnerables en un periodo de desaceleración económica (…). ChileCompra tiene una participación pyme muy superior a la de otros sistemas de compra del mundo. Por ejemplo, en la Unión Europea la participación de la MIPE en montos alcanza sólo el 17,1%”, señaló Inostroza.

Mayores compradores públicos

El organismo también dio a conocer que durante el año pasado, los mayores compradores públicos fueron el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la Central de Abastecimiento (Cenabast), la Junta de Jardines Infantiles (Junji), el Servicio de Salud Ñuble y la Junaeb. Mientras que los rubros más transados fueron servicios de construcción y mantenimiento; salud; sanitarios; alimentación; equipos, accesorios y suministros médicos; medicamentos y productos farmacéuticos; y los servicios profesionales, administrativos y de consultorías para la gestión de empresas.

Con todo, la plataforma alcanzó ahorros por $ 465 mil millones (unos US$ 721 millones) durante el año pasado, cifra 5,9% superior a la de 2016. Mientras que la tienda virtual de convenios marco, anotó ahorros por $508 mil millones (unos US$ 780 millones) sobre el total transado en el catálogo eléctrico.