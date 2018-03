DC acusa al PC de “doble discurso” en DD.HH. por crisis en Venezuela

El diputado Matías Walker acusó al PC de no respetar la posición que ha tomado el Estado de Chile respecto a la administración de Maduro.

En medio del encuentro que sostuvieron el martes los cancilleres del Grupo de Lima, desde Chile el Partido Comunista difundió un comunicado con un llamado a “defender la soberanía de Venezuela”.

En menos de 24 horas, dirigentes de la Democracia Cristiana salieron a cuestionar la postura del PC y a pedir que se respetara la defensa de los derechos humanos. “No puedo entenderlo. Los DD.HH. se defienden siempre”, señaló la ex canciller Soledad Alvear. En una postura más crítica, el diputado Matías Walker acusó al PC de no respetar la posición que ha tomado el Estado de Chile respecto a la administración de Maduro. En Twitter, el parlamentario dijo que “el PC sabe que fue el gobierno de Maduro quien no aceptó en República Dominicana llamado a elecciones concordado, con garantías mínimas para la oposición”. Y agregó que lamentaba que la colectividad se pusiera “al margen de la postura de Estado de gobierno de la Presidenta Bachelet y sigan defendiendo una dictadura”.

Del mismo modo, el diputado electo Miguel Ángel Calisto -quien promovió una carta en rechazo a la visita de Maduro al traspaso presidencial de Chile- calificó como “vergonzoso el que el Partido Comunista apoye la dictadura de Maduro”. Esto, además de señalar que, a su parecer, existe por parte del PC un “doble discurso en materia de DD.HH.”.

El subjefe de bancada de la DC, Gabriel Silber, en tanto, comentó que “recuerdo a (Augusto) Pinochet intentando visitar otros países y el rechazo de la comunidad internacional a sus visitas, y me viene a la memoria Maduro con Venezuela”, comentó.

En medio de este escenario, el canciller Heraldo Muñoz se refirió al rechazo de varios dirigentes a la eventual presencia del mandatario venezolano en el cambio de mando del 11 de marzo. “Cuando el presidente Frei le entregó el mando al presidente Lagos, invitó a todos los países con los cuales teníamos relaciones diplomáticas, incluyendo Cuba y Venezuela (…). Y cuando el presidente Piñera hizo el cambio de mando en la primera administración de la presidenta Bachelet, invitó al presidente Maduro e invitó también a Raúl Castro”, dijo. Y agregó: “Uno puede tener una posición muy clara, como la tiene Chile respecto al gobierno venezolano, pero algo distinto es la invitación a Venezuela a un acto de traspaso de mando, donde no hay discurso, donde no hay debate político, a diferencia de la Cumbre de las Américas”.