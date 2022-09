Crítica gastronómica de Don Tinto: Ichiban, al debe

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Pensando en un muy rico Bento -esas cajas de madera típicas de Japón que en su interior llevan una comida completa- que comí hace muchos años en este lugar, fue que llegué a Ichiban, donde fui ubicado en su terraza exterior que a esa hora estaba casi desierta. De entrada me advirtieron que hace mucho que ya no tienen Bento en su carta, así que decidí ir probando varias cosas distintas, como para de alguna manera emular la experiencia de esas gloriosas cajitas de madera.

Para empezar pedí un nigiri mixto ($19.000) y una cerveza japonesa Asahi ($3.800) que llegó de inmediato. El nigiri tardó bastante, a pesar de estar prácticamente solo en el restaurante. Por lo mismo, cuando llegó aproveché de ordenar un Ichiban Roll ($13.100). Pero vamos al nigiri primero, que constaba de siete piezas más un hosomaki (envuelto en alga) de salmón. Los nigiris estaban bastante bien, aunque el arroz no se sentía tan humectado ni perfumado por el vinagre, como suele darse con esta preparación. Sí destacaba un pescado bien fresco y firme, que sobre todo lucía en las piezas con lisa y corvina, pero no tanto con las de salmón. ¿Los hosomakis? Bien, pero no como para tirar petardos. Una curiosidad, al pedir el nigiri mixto se me preguntó si tenía problemas con el wasabi, porque todas las piezas traían un toque de esta pasta. La verdad es que no quedaba mal.

Luego vino el Ichiban Roll, que consiste en rolls de anguila a la parrilla con camarón tempura, envuelto en arroz con salmón flambeado más salsa haneda (entre dulce y levemente picante) y katsuobushi (virutas de pescado ahumado) por encima. Lo cierto es que funcionaba tanto por sabor como por texturas, aunque la cantidad de katsuobushi que traía era excesiva. Aún así, fue el mejor plato del almuerzo por lejos. Para cerrar, y siempre pensando en el Bento, pedí un tonkatsu ($12.000) más otra Asahi. Otra vez hubo demora, pero hay que reconocer que a esa altura ya había más gente en el restaurante, aunque tampoco tanta. Lamentablemente el cierre fue algo decepcionante, porque el filete de chancho apanado del tonkatsu estaba seco y soso, además de venir con un repollo tan frío que destemplaba los dientes. Al final lo mejor fue el arroz.

Sería exagerado decir que este almuerzo fue un fiasco, pero la verdad es que dista mucho de otras memorables jornadas vividas en Ichiban años atrás. Algo pasó en este último tiempo, porque se perciben demasiados detalles dejados al azar. Algo inexcusable en cualquier restaurante, pero aún más en un lugar con este nivel de prestigio y precios.

CONSUMO TOTAL:

$51.700

DIRECCIÓN:

Av. Padre Hurtado Norte 1521, teléfono 224531793, Vitacura.

HORARIO:

Martes y miércoles 13 a 20 hrs. Jueves a sábado 13 a 21 hrs. Domingo 13 a 19 hrs.

ESTACIONAMIENTO:

No tiene.

PÚBLICO:

Todas las edades.

EVALUACIÓN:

✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver