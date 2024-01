Mairav Zonszein, analista sobre violencia en Cisjordania: “Es una estrategia continua para confiscar tierras y empujar a los palestinos hacia espacios cada vez más pequeños”

Desde los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre pasado, se ha registrado un aumento de la violencia contra palestinos en Cisjordania. Debido a lo anterior 339 palestinos han muerto, incluidos 88 niños, en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, según cifras de Naciones Unidas.

La ONU registró 413 ataques de colonos israelíes contra palestinos, que provocaron víctimas palestinas (41 incidentes), daños a propiedades de propiedad palestina (321 incidentes), o tanto víctimas como daños a propiedades (51 incidentes). Esto refleja un promedio diario de cuatro incidentes desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 14 de enero de 2024.

Un tercio de los ataques de los colonos contra palestinos después del 7 de octubre de 2023 involucraron armas de fuego, incluidos tiroteos y amenazas de tiroteos. En casi la mitad de todos los incidentes registrados después del 7 de octubre, las fuerzas israelíes acompañaban o, según informes, apoyaban a los atacantes, indicó la agencia de Naciones Unidas, OCHA.

La violencia y las restricciones de acceso han motivado el desplazamiento de los palestinos. Desde el 7 de octubre de 2023 y hasta el 14 de enero de 2024, al menos 198 hogares palestinos integrados por 1.208 personas, incluidos 586 niños, han sido desplazados.

Un vehículo militar israelí maniobra en una carretera durante una redada en Yenin, en Cisjordania, el 29 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Mairav Zonszein es una analista del centro de estudios belga Crisis Group, que a menudo es consultada por medios como The Guardian, The New York Times y Foreign Policy. Conversó con La Tercera sobre la violencia en Cisjordania.

Teniendo en cuenta el incremento en los incidentes violentos de colonos y militares contra palestinos, ¿cómo evalúa lo que está ocurriendo en Cisjordania?

Lo que estamos viendo desde el 7 de octubre es un empeoramiento de lo que hemos visto durante muchos años y el año pasado fue especialmente malo con el nuevo gobierno israelí que ha dado a los colonos una sensación aún más de impunidad y los ha envalentonado para tomar más tierra y utilizar diferentes mecanismos para hacerlo. Y todo eso ha estado sucediendo. Más aún con toda la atención que se presta a Gaza, la situación en Cisjordania es muy mala. Hay situaciones específicas que se prestan aún más a la inestabilidad, por ejemplo, el hecho de que la Autoridad Palestina lleva mucho tiempo deteriorando su capacidad de proporcionar seguridad. Y el hecho de que la población palestina no cree que la Autoridad Palestina tenga legitimidad, por lo que el ejército (israelí) actúa y opera aún más en todas las áreas de Cisjordania, incluyendo en Ramala y Yenin y Naplusa.

Tropas israelíes hacen guardia después del ataque de los colonos en Deir Sharaf, cerca de Naplusa, en Cisjordania el 2 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

También hay colonos que han sido reclutados como reservistas…

Está el hecho de que la mayoría de los soldados que habitualmente prestan servicio en Cisjordania se trasladan ahora a otras zonas del norte y del sur. Sí, hay muchos colonos que son reclutados como reservistas del Ejército. Y así, las mismas personas que a veces son violentas con los palestinos como ciudadanos, ahora lo son como soldados, y se supone que deben proteger a sus comunidades. Pero en muchos casos, la forma en que entienden la protección de sus comunidades es enemistarse con los palestinos y hacer de su vida un infierno. Vimos un aumento muy pronunciado de la violencia de los colonos inmediatamente después del 7 de octubre en el primer mes o dos. Y ahora lo que estamos viendo es más violencia. Esto es también el resultado de algunas de las presiones que la administración de Joe Biden ha puesto sobre Israel y el hecho de que han tomado por primera vez medidas para tratar de sancionar, a ciertos colonos de manera individual para que no entren a EE.UU. Como resultado, en las últimas semanas, hemos visto que hay un entendimiento entre el Ejército y los colonos para que estos últimos traten de hacer menos ataques violentos. Pero el Ejército de todos modos comete ataques violentos, porque lleva a cabo enormes operaciones de búsqueda y captura y crea todo tipo de puestos de control que dificultan mucho la circulación de los palestinos.

¿Cree que estos ataques son parte de una estrategia o solo están tomando ventaja del momento?

Es una estrategia continua para confiscar tierras y empujar a los palestinos hacia espacios cada vez más pequeños en Cisjordania. La violencia de los colonos es un mecanismo que el Estado (israelí) permite. No siempre actúa contra ella, a veces participa de ella. Y el propio Estado ha ampliado los asentamientos, y especialmente este gobierno ha hecho muchas más cosas para impulsar no sólo la expansión de los asentamientos, sino también los puestos avanzados de colonos en todo tipo de zonas y la intimidación en general. Así que es una estrategia muy calculada. Eso no significa que cada ataque sea siempre parte de esa estrategia. A veces es sólo venganza, como los grandes ataques de colonos que vimos en Hawara y otros lugares a principios de año. Pero todo sirve al mismo propósito, que es asustar a los palestinos para que se vayan.

Personal de seguridad israelí trabaja en un área después de un incidente violento en un puesto de control entre Belén y Jerusalén, en Cisjordania, el 16 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

¿Cómo estas restricciones y esta situación ha afectado la cosecha de los olivos, que es algo muy esencial para los palestinos?

Lo que vemos en Cisjordania es que los palestinos tienen aún más dificultades para trabajar. Y la temporada de recolección de aceitunas fue en octubre y noviembre, y fue casi imposible para ellos cultivar los árboles y desplazarse. Y, de nuevo, esto no se debe necesariamente a los colonos, sino también a los soldados y a la política general israelí, que dificulta mucho las actividades de los palestinos. La temporada de recogida de la aceituna ha sido, desde hace muchos años, muy difícil para los palestinos debido a la violencia de los colonos y los soldados si ven que hay algún tipo de tensión o fricción, vienen y echan a los palestinos. De cualquier modo, muchas veces no pueden acceder a sus aceitunas.

Producto de todo esto se ha visto que muchas personas han decidido abandonar sus pueblos...

El desplazamiento ha sido un gran fenómeno en los últimos meses, antes y después del 7 de octubre, en el que ciertas comunidades rurales en medio de la nada de Cisjordania se dedicaban al pastoreo y su principal fuente de ingresos era el ganado y las ovejas. Y los colonos llegan, porque a veces viven muy cerca, y los atacan físicamente o simplemente los intimidan o los acosan hasta que finalmente personas deciden irse.

¿Ha afectado esto a la situación económica de los palestinos?

Es una situación difícil de todos modos. Además, el hecho de que muchos de los palestinos en Cisjordania que normalmente van a Israel todos los días para trabajar, ya no se les permite entrar. Esto es algo que ahora los servicios de seguridad han alentado al gobierno a que lo permita nuevamente y el gobierno está en contra de esto. Y ahora vemos que hay un ataque en el centro de Israel por alguien de Hebron. Así que, ya sabes, a los israelíes les resulta más difícil pensar que pueden permitir que los palestinos trabajen dentro de Israel. Así que hay advertencias de las fuerzas de seguridad de que cuanto más desempleo haya en Cisjordania, más probabilidades habrá de que se produzcan cada vez más atentados.