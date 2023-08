Santa Cruz amanece bajo el agua: alcalde dice que el 90% de la comuna está inundada

Un verdadero río parecían las principales calles de la comuna de Santa Cruz, Región de O’Higgins, este miércoles debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días en la zona centro sur del país.

Las lluvias provocaron desbordes de esteros que inundaron las vías. Según evidenciaron las cámaras de Mega, específicamente en las calles Cabello con Adriano Díaz, en la villa Gabriela Mistral, un residente se apostó arriba del techo de su casa para solicitar ayuda. En el reporte de ayer de Senapred, en esa región se contabilizaban 1.935 damnificados, 290 albergados, 312 aislados y 7.163 evacuados.

En contacto con Mega, el alcalde William Arévalo (independiente) profundizó en la situación de la comuna debido al sistema frontal. Según dijo, el 90% de la comuna estaba hoy inundada. “Tenemos 50 centímetros de agua, los vehículos municipales no pueden pasar a todos los lugares”.

“No me ha llamado ningún ministro, con el 90% de la población...”, agregó.

De igual modo, ayer Arévalo criticó la gestión del gobierno en torno a la emergencia por el sistema frontal: “Mientras no cambie la visión del gobierno, de un Presidente que entiende que todo se politiza al final del día, tenemos estas consecuencias. Porque los vecinos que están siendo afectados no tienen color político, la catástrofe no discrimina”.

“Siempre que hemos pedido invertir recursos preventivos, nunca se hace, nunca hay, pero asignaciones directas a fundaciones, donde se roba la plata, sí hay, todos los días”, lanzó el jefe comunal.