Cifras de homicidios

SEÑOR DIRECTOR:

La Subsecretaría de Prevención del Delito entregó el segundo “Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados”. El reporte, lanzado por primera vez en julio de 2023, es un esfuerzo conjunto de diversas instituciones por contar con datos unificados que sean válidos y confiables para nuestro país. Esto es un importante avance para abordar un fenómeno cada vez más complejo en Chile.

Sin embargo, las cifras entregadas preocupan. Durante el primer semestre de 2023, se registraron 633 homicidios en el país, lo que corresponde a más de tres asesinatos promedio al día. Esto, sin considerar las muertes de personas no identificadas, las cuales no fueron consideradas en el estudio. Si bien esto corresponde a una leve baja con respecto al mismo periodo del año anterior, no hay que apresurarse en las conclusiones.

Primero, el alza significativa de los homicidios se produjo en el año 2022, por lo que dos semestres es poco tiempo comparable para hablar de un “quiebre” en la tendencia. En segundo lugar, el año pasado tuvo un récord histórico de 6,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, por lo que habría que esperar los datos del segundo semestre del 2023 para ver la evolución real del último año.

Por otro lado, son las características con las que se presentan estos delitos las que debieran preocuparnos más: un 66% de estos ocurre en la vía pública, un 53% fueron cometidos con armas de fuego y, de acuerdo con el informe anterior, los imputados conocidos han disminuido constantemente en el último tiempo.

En este contexto debemos no solo mirar las cifras con cautela, sino con sentido de urgencia: se requieren políticas inmediatas tanto en el ámbito de prevención como de control y persecución para frenar esta escalada de delitos asociados al crimen organizado que se ha instalado en el país.

Pía Greene

Investigadora Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado

Universidad San Sebastián