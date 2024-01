Urge salir de la mediocridad

SEÑOR DIRECTOR:

El Imacec del mes de noviembre exhibió un crecimiento de 1,2% anual, y de 1% anual si se excluye el sector minero, con lo que durante todo el año 2023 la economía chilena habría tenido un crecimiento nulo. Para 2024, en tanto, las proyecciones apuntan a cifras del orden de 1,5%-2,0% anual, no muy distinto al crecimiento potencial que calculó el Banco Central para el decenio 2024-2033 de 1,9% anual.

¿Debe nuestra economía conformarse con estas tasas de expansión? La respuesta obviamente es que estas cifras son muy insuficientes, más aún si lo analizamos desde el punto de vista per capita, donde se debe ajustar a la baja restando cerca de un punto porcentual. Una simple regla nos dice que para duplicar nuestro ingreso per cápita vamos a requerir 35 años creciendo al 2% anual per cápita (cerca de 3% en total, lo que por el momento no se asoma), y ni qué decir si crecemos apenas 1% - esto sí en torno a lo que estamos viendo-, donde nos demoraríamos 70 años.

Para el nivel de nuestra economía, un país de ingreso medio que aspira al desarrollo, es urgente elevar estas cifras, por lo menos al 4% anual (y ojalá más). Imponernos metas menores es aceptar la mediocridad en la que lamentablemente hemos caído, y es por ello que preocupan las palabras de fin de año del Presidente Boric, donde asegura que este año Chile va a volver a crecer con fuerza, lo que -a menos que se crea que 2% anual es crecer con fuerza- parece más bien una expresión de buenos deseos que una visión basada en los fundamentos del crecimiento, los que hasta este momento la autoridad no ha empujado con decisión. En síntesis, no vaya a ser que este año crezcamos media décima más de lo esperado y todos nos felicitemos y aplaudamos un supuesto triunfo que no sería más que el reconocimiento de nuestro rotundo fracaso.

Félix Berríos Theoduloz

Economista