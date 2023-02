Gabriel Boric afirma que los cambios de gabinete “no se anuncian” y asegura que “no ha habido presiones de los partidos”

“Estimados ustedes saben que los cambios de gabinete no se anuncian”.

Con estas palabras el Presidente Gabriel Boric respondió a la consulta de la prensa respecto a la fecha en que concretará el esperado cambio en su equipo ministerial a un año de haber llegado a La Moneda.

Boric fue consultado por el tema justo cuando arribó a Palacio tras participar, en el Cementerio General de la conmemoración de la muerte del exlíder sindical, Tucapel Jiménez.

Desde sectores del oficialismo, especialmente el Partido Socialista, así como también desde la oposición, han abogado porque se haga un ajuste prontamente para iniciar con nuevos rostros el nuevo año legislativo que comienza.

En ese sentido y consultado por el tema, el Mandatario aseguró que “el gabinete está funcionando y si llegase a haber, cosa que siempre estoy evaluando a mis ministros, eso sucede, no se anuncia”.

Consultado sobre si han habido presiones desde los partidos para concretar rápidamente el ajuste, el Jefe de Estado respondió que “no ha habido presiones de los partidos. Con los partidos permanentemente estamos conversamos. Los partidos son muy respetuosos de la autoridad presidencial de poder elegir a nuestros colaboradores”.

“Y mi intención e interés es proyectar esta alianza de gobierno en el largo plazo, por lo tanto siempre estoy conversando con ellos y no en una lógica de presiones. Yo no me he sentido así por lo menos. Y les puedo decir que siempre estamos evaluando a nuestros equipos”, cerró.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo también fue consultada por un eventual cambio de gabinete. “Hemos sido sumamente claros, esto es una atribución exclusiva del Presidente de la República (...) lo único que queremos señalar es que esto siempre debe ser sin presiones porque son análisis y reflexiones que hace el Presidente de manera responsable y en el tiempo y forma que él determina”.