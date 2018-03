La LNB tasa en $50 mil el llamar ineptos a sus dirigentes

“En relación a las declaraciones de Sebastián Suárez, emitidas en el diario La Tercera, calificando de “ineptos” a los dirigentes a propósito de una pregunta relativa a la situación institucional del Tinguiririca, y considerando este Tribunal como ofensivas dichas declaraciones y alejadas del clima de respeto que debe primar entre los distintos estamentos de la LNB, se resuelve sancionar al jugador con una multa de $50.000, conforme a lo establecido en el artículo 11 letra i) del Código de Disciplina”. Para el Tribunal de Disciplina, según consta en su resolución del lunes, es más punible criticar que no se paguen los sueldos que propiamente no pagarlos.

Suárez, seleccionado nacional y escolta de ABA Ancud, ni siquiera hablaba de su equipo ni acusaba directamente a nadie, se refería a un problema general, pero el reglamento no permite que los deportistas se manifiesten con reproches.

Félix Ruiz, vocero del tribunal, asegura que la dirigencia de Tinguiririca, sintiéndose aludida, aunque no directamente mencionada por Suárez, hizo la denuncia. Y que fue la palabra “ineptos” lo que despertó su reacción. Y justifica el castigo: “Cuando una persona entra a una institución privada, como la LNB, estás aceptando sus términos. Calificar de ineptos a los dirigentes no corresponde, porque Sebastián no sabe lo que pasa adentro”.

¿Es más grave entonces no pagar sueldos que criticar que no se paguen los sueldos? “Por supuesto que es grave no pagar sueldos, pero no queda a la vista del tribunal de disciplina, porque no tiene la competencia. Ésta le cae a la Inspección del Trabajo”, asegura el portavoz.

¿Y si hubiera sido al revés? ¿El Tribunal habría sancionado a un dirigente por declarar contra un jugador habría existido sanción? “No parece correcto decírtelo, estaría prejuzgando una situación que no ha existido”, cierra Ruiz.

El artículo que incumplió Suárez dice que el que “emita declaraciones ofensivas, agresivas, y/o que haga acusaciones sin pruebas, en contra de cualquier miembro de la organización de LNB: jugador, cuerpo técnico, árbitros, mesas de control, comisionados, estadísticos, dirigentes, Tribunal de Disciplina y cualquier otra persona o institución partícipe de la LNB Chile, en cualquier medio o red social será sancionado por oficio con una multa de hasta $250.000”. En caso de reincidencia, podría incluso ser expulsado de la competición. Este periódico intentó sin éxito conocer la reacción de Suárez ante el castigo.