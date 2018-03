Argentina inicia el año escolar en medio de masivo paro de profesores

Este lunes en Argentina se da inició al año escolar 2018. Jornada que está marcada por el paro de profesores que afecta a 16 provincias del país transandino.

La movilización había sido anunciado el día viernes por el mayor sindicato educativo de Argentina, La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), quien exige mejores salarios y derechos laborales y convocó durante esta jornada a una marcha frente al Congreso Nacional en Buenos Aires.

Según consignó el diario La Nación, el paro detuvo 80% de los profesores de la capital de Argentina según explicaron los gremios. Cifra que según los datos del María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia es mucho mejor, ya que, el 47% de los docentes adhirió a la movilización.

Por su parte, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, inauguró hoy el año escolar en la provincia de Corrientes y resaltó los “problemas graves” que tiene la educación del país en cuanto a calidad, en medio de una jornada de paro de docentes.

Los resultados de la prueba Aprender (pruebas nacionales para evaluar la calidad educativa) “nos demostraron que estamos con problemas graves porque la calidad no es la que todos soñábamos”, explicó Macri durante la inauguración de la escuela 984 de la ciudad de Bella Vista.

“La mejora es compartida pero todo eso no alcanza si la educación pública no es educación pública de calidad. Tenemos un enorme desafío”, continuó el mandatario, quien aseguró que sin esta clase de enseñanza los chicos no podrán enfrentarse a “los desafíos del trabajo del siglo XXI”.

Por su parte, fuentes del gobierno de Argentina aseguraron al medio, que no es un problema a nivel nacional sino que “son las provincias las que tienen que discutir y resolver las diferencias”.