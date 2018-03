Gerente general de Inmobiliaria Punta Piqueros: “Por supuesto que me alojaría en el hotel, durante un episodio de marejadas”

Hace una semana, la Inmobiliaria Punta Piqueros, entidad que gestiona y construye el Hotel Puntas Piqueros, en Concón, Región de Valparaíso, presentó al Servicio de Impacto Ambiental el segundo informe consolidado de rectificaciones, aclaraciones y ampliaciones.

Con ello, la firma espera obtener el permiso de edificación del proyecto, cuyo estado de avance supera el 98%, pero mantiene sus obras paralizadas desde diciembre.

En noviembre de 2017 la iniciativa había sufrido un duro revés, luego de que la Corte Suprema le diera la razón al Tribunal Ambiental, que determinó retrotraer los permisos ambientales del proyecto hasta el dictamen del segundo Icsara. Con eso, se invalidó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto y la empresa constructora tenía que volver a la tramitación.

Así, la compañía entregó a la autoridad ambiental sus respuestas. Ambrosio García-Huidobro, gerente general y representante legal de Inmobiliaria Punta Piqueros S.A., entrega la visión de la firma respecto del actual estado del proyecto.

¿La construcción y permanencia del hotel provoca un daño medio ambiental?

Estoy convencido de que tenemos un proyecto sólido técnicamente, por los temas ambientales evaluados, por los aspectos constructivos y también en materia de seguridad. No hablo por puro entusiasmo, ya que los antecedentes entregados lo reafirman. Este es un producto hotelero de altísima calidad, tal como lo he validado con nuestro operador, InterContinental, así como con representantes de otras cadenas que han conocido el proyecto, y eso conlleva un gran cuidado y respeto por el medio ambiente, pues para ellos es un aspecto primordial hoy en cualquiera de los proyectos que administran. No tenemos duda de que será cuidadosamente revisado por las múltiples autoridades que intervienen en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Ya conocimos el estándar exigido en el proceso anterior y, de esa experiencia, finalmente confiamos obtener una aprobación ambiental, como sucedió el año 2014.

¿A qué se debe el cambio de no perseverar en la segunda etapa de la obra?

Hemos puesto tanto esfuerzo, tanta inversión y tanta energía durante demasiado tiempo, que al final decidimos ser pragmáticos y centrarnos en lo que ya tenemos construido.

Algunos de esos cambios son bastante opuestos al proyecto original…

No existe contraposición al proyecto original. Dejaremos de hacer un edificio anexo al actual, donde iba un segundo restaurant y un gimnasio con spa, además de un puente que lo unía al edificio principal. Simplemente, no se construirá lo que correspondía a una segunda etapa del proyecto, y que complementaba aquellos servicios ofrecidos en el edificio principal.

¿No considera que la opinión pública ha interpretado de mala forma el tema de las marejadas, que en los últimos dos inviernos han sido muy violentas, y muchas personas creen que éstas pueden afectar al hotel? ¿Usted pasaría una marejada con su familia en el hotel?

Por supuesto que me alojaría en el hotel durante un episodio de marejadas. Estamos muy tranquilos con la seguridad que brindará este hotel a sus pasajeros, ante un evento de este tipo. El diseño, tanto su resistencia estructural como la de sus ventanas contempla y resiste la fuerza de las mayores marejadas. Por último, es importante recordar que los eventos de marejadas son anunciados por la autoridad marítima con al menos 24 horas de anticipación.

¿No es desafiar a la naturaleza hacer el hotel en el borde costero?

Existen muchos hoteles en el mundo, situados en borde costero. Algunos de ellos, están en zonas de huracanes, inundaciones o de eventuales tsunamis. Lo importante es que su construcción contemple la seguridad necesaria para enfrentar estos posibles eventos.

¿No siente que este hotel, aunque sea aprobado por todos los organismos pertinentes, ya es visto por la opinión pública como uno que se ubica en un lugar peligroso?

Es cierto que hemos tenido que enfrentar prejuicios de una parte de la opinión pública, debido a desinformación respecto a los riesgos que podría enfrentar el hotel. Sin embargo, los estudios realizados por especialistas, que evalúan el riesgo del edificio frente a terremotos, tsunamis y marejadas, llegan a la conclusión que este hotel está preparado para sortear satisfactoriamente estos eventos. Es necesario que no nos dejemos influenciar por opinólogos, y fundamentemos nuestras opiniones en base a argumentos de los especialistas.

Han pasado varios años del inicio de la obra. De ver un panorama como el que ha sobrellevado, ¿por qué se insistió?

Efectivamente, son hartos los escollos que hemos debido salvar y muy extensos. Es el único hotel en el Chile continental al que se le ha exigido un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Llevamos dos paralizaciones, que ya suman 3 años y medio. Ha sido muy costoso y desgastante para todos los que participamos, sea financiando, en la gestión, en la construcción o en los proyectos. Sabemos que este es un excelente proyecto en sus atributos técnicos y que será un gran aporte para la actividad turística de Concón, en particular, y para la región.

¿Se contaba con inversión y costos sobre esta paralización?

Estamos tramitando de nuevo una aprobación ambiental, que después podría ser cuestionada también. Ustedes comprenderán que eso no está en los cálculos de nadie.

En nuestro caso, el costo económico de las paralizaciones equivaldrá a haber construido otro hotel de 90 habitaciones. Pero esa es una cifra que no se transformará en un activo real, que no se aportará a la zona. En la práctica, eso no hará crecer al país en ningún sentido.

¿Cuánta inversión extra significará el proyecto de aprobarse la segunda etapa?

El costo total del proyecto alcanzará los US$ 65 millones, de los cuales ya hemos invertido US$ 45 millones.

¿Cuál es la relación actual que tiene con las organizaciones que se oponen a la iniciativa?

En rigor, es una sola organización y hemos tratado de acercarnos a ella, de forma respetuosa y propositiva, encontrándonos con un verdadero “frontón”. En cuanto a sus argumentos, han cambiado de foco con el paso del tiempo. Lamentablemente, hay mucha desinformación. Y si, al final del día, habiendo ellos conseguido objetivos importantes que les dan notoriedad, como paralizar una obra, terminar puestos de trabajo, perjuicio económico, y su objetivo es “que no se haga el proyecto”, “que sea un escarmiento”: ¿Cuál es la salida? ¿Quién gana algo con eso? ¿El daño es sólo para el propietario del proyecto? Lo cierto es que va mucho más lejos. Son muchos los actores afectados, por lo que veo irracionalidad y egoísmo en su postura. Es una organización de Viña del Mar, paralizando un proyecto que contribuiría enormemente en la comuna de Concón. Nosotros seguimos abiertos para buscar una vía que sea satisfactoria para todos, pero nos ha sido muy difícil poder encontrar alguna forma de acercamiento.

¿Y con los vecinos?

Desde el inicio nos hemos vinculado con normalidad y nos hemos relacionado con ellos principalmente a través de tres vías. Primero, la Inmobiliaria ha tenido desde su origen un contacto frecuente con agrupaciones vecinales, pescadores de la zona, asociaciones gremiales, las cámaras de comercio, establecimientos con carreras técnicas vinculadas a nuestra actividad y vecinos inmediatos. Segundo, este proyecto, al igual que todos aquellos ubicados en el borde costero desde el Rio Aconcagua hasta más al sur del hotel Miramar, debe ser aprobado por la respectiva Dirección de Obras Municipales (DOM) y por los concejos municipales en sesiones abiertas al público. En el caso de Concón, las sesiones siempre han tenido participación activa de vecinos, quienes asistieron con mucho interés a las presentaciones en que se discutió y aprobó este hotel. Por último, durante el EIA pasado hubo también un prolongado proceso de Participación Ciudadana, en que se respondieron todas las consultas, y luego hubo un seguimiento a compromisos adquiridos en la RCA que fue anulada.

¿Esta nueva pelea los tiene con mayor optimismo?

No hablaría de pelea, sino que de un nuevo proceso, y sobre este nuevo proceso, y por lo sólido de nuestros estudios y medidas, no podemos tener otra actitud que el optimismo. Optimismo en la institucionalidad, la capacidad de sus organismos técnicos y en que prime el respeto a la justicia.

¿Teme que el caso de Hotel Punta Piqueros termine como el Mall Barón, de Valparaíso?

No conozco en profundidad los detalles del proyecto Barón, no me corresponde emitir un juicio. En el caso nuestro, confiamos que éste llegará a desarrollarse y a ser un real orgullo para la comuna de Concón, pues la ciudad tiene una evidente vocación por el turismo y la gastronomía, donde también queremos destacar por ser generadores del impulso para la economía y el turismo de la zona.

¿Existen plazos sobre estos cambios? ¿Alguna fecha estimativa en que les gustaría inaugurar el proyecto?

Una vez obtenida una nueva RCA, tomará cerca de un año terminar la ejecución del proyecto.

De tener un nuevo rechazo, ¿desistirán de la iniciativa?

No me pongo en ese escenario. Hoy sólo pienso en que podamos obtener, por segunda vez, una Resolución de Calificación Ambiental que nos permita volver a construir.