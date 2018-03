La versión de la hermana del presunto secuestrador: “José no iba a permitir que este caballero le diera con el chuzo a la niña”

Varias son las interrogantes que rondan el caso de Emmelyn, la menor de 11 años que se mantuvo poco más de una semana desaparecida en la comuna de Licantén, región del Maule.

Esa semana la pasó junto a José Navarro, su presunto secuestrador y quien hoy permanece detenido por esos hechos.

Durante esta jornada, la hermana de Navarro, Olga, y quien dio aviso a la PDI para lograr su captura, salió a defenderlo, asegurando que él sólo buscaba proteger a la niña, pues se encontraba “vulnerada en todos sus derechos”.

En el momento que José y la menor llegaron hasta su casa, como relató la mujer, ella le habría preguntado por qué se había llevado a niña. “José me dijo que él no iba a permitir que este caballero (el abuelo de Emmelyn) le diera con el chuzo a la niña”.

“A Emmelyn yo le pregunté si José le había hecho daño y ella me dijo, ‘no, él me está protegiendo‘”, aseguró Olga, agregando que ella tiene entendido “que la niña se fue por su voluntad, porque no quiere estar en casa de su familia”.

Pese a que no quiso profundizar en las razones que habría tenido su hermano para llevarse a Emmelyn, fue clara en sostener que “la niña buscó protección, la niña está vulnerada. José le dio confianza, él se ganó su confianza. La niña con él hablaba mucho”.

En ese sentido, comentó que ella le preguntó José “si le había hecho daño, si la había tocado y él me aseguraba: Yo estoy protegiendo a Emmelyn. Ella se veía tranquila, una niña como que dentro de su cabeza pareciera que estuvo como en una aventura (…) Yo le pregunté a ella si quería volver a su casa y su respuesta fue clara: No”.

“Yo creo que el plan final de José era cuidar a Emmelyn, porque él me decía prométeme que la van a cuidar, prométeme que van a cuida a Emmelyn”, afirmó Olga haciendo alusión al momento en que le informó a su hermano que daría aviso a la PDI.

Si bien reconoce que José tiene que pagar por lo que hizo, pues si quería proteger a la menor esta no era la forma, Olga pide que este caso se esclarezca y que se diga toda la verdad en torno a lo sucedido.

“Yo pido que sean transparentes, que digan la verdad y que de una vez por todas se sepa la verdad. Mi hermano tiene que pagar lo por lo que hizo, pero que ellos digan la verdad”, sinceró.