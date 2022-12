Un Senado dividido vota opción de Marta Herrera para encabezar la Fiscalía Nacional

La tarde de este lunes se espera que la sala del Senado defina si Marta Herrera se convierte en la nueva fiscal nacional o se tendrá que presentar una nueva alternativa para reemplazar a Jorge Abbott. Más temprano, a las 11 horas la Comisión de Constitución de la Cámara Alta escuchará la exposición del Ejecutivo y de la propia aspirante al máximo cargo del Ministerio Público.

En la página web del Senado, los ciudadanos pudieron hacer llegar sus preguntas, observaciones, comentarios, para que estén en disposición de los miembros de la instancia legislativa que hoy manifestarán sus inquietudes a la postulante.

De esta manera, Herrera buscará conseguir al menos 33 votos para asumir el cargo, esto luego de la derrota que ya sufrió el gobierno con su propuesta anterior. Cabe recordar que el pasado 30 de noviembre, la opción de La Moneda, José Morales, solo alcanzó 31 preferencias de los legisladores –con desmarques de senadores oficialistas- y no fue confirmado en el cargo.

En esta ocasión el escenario nuevamente es incierto para la alternativa presentada por el Presidente Gabriel Boric. “La situación está cuesta arriba para el gobierno, se la jugaron por un nombre sin tener los votos”, señaló un legislador.

En tanto, el jefe del comité de senadores de la UDI, Iván Moreira, informó hace unos días que la jurista no contaba con los votos de ese partido y que transversalmente había discrepancias con su propuesta, incluso, dentro del mismo oficialista. Asimismo, sostuvo que durante la votación habría ausencias de algunos legisladores, lo que complicaría aún más la ratificación de Herrera.

Otra de las senadoras que ha manifestado su rechazo a la postulación de Herrera como fiscal nacional, es la representante del partido en formación, Demócratas, Ximena Rincón. Ayer la legisladora sostuvo, en Estado Nacional, que “le escribí a la ministra Segpres y le dije: ‘no cuenten con mi voto’, porque el gobierno no logra entender que estas tareas son demasiado relevantes y el argumento de que es mujer me parece pésimo, porque no quisieron nombrar a la primera conservadora mujer en Santiago, cuando lo pedimos”.

Varios senadores, como por ejemplo, independientes, representantes de la DC en incluso desde RN, han sostenido que decidirán su voto tras la exposición que haga Marta Herrera en la comisión, como así la presentación de la propia ministra de Justicia, Marcela Ríos. Se espera que la titular de la cartera responda, entre otras cosas, sobre por qué se tomó la opción de la abogada cuando otros nombres propuestos en la quina contaban con más respaldos de la Corte Suprema.

Para el senador Matías Walker (Demócratas) lo que se diga mañana va a ser muy relevante para su votación. “Lo importante va a ser que Marta Herrera pueda exponer cuál va a ser el cambio y transformaciones que va a realizar en el Ministerio Público”, señaló.

Desde el gobierno han asegurado que se han hecho las gestiones para conseguir los votos y llamaron a los políticos a poner el foco en la necesidad de que la Fiscalía Nacional esté encabezada, por el bien de los chilenos, y no en propinarle otra derrota a La Moneda.

A su vez, Marta Herrera, actual directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, ha intentado desmarcarse de la gestión de Jorge Abbott, a pesar de que varios legisladores la apuntan como una continuadora.