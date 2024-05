Las dramáticas horas de Bruce Willis: del apoyo de Demi Moore a las palabras de su familia

Tras un diagnóstico de afasia hace dos años y el posterior diagnóstico de demencia frontotemporal, la salud de Bruce Willis está lejos de repuntar. Los mensajes emotivos y con aires de despedida por parte de sus cercanos encienden las alarmas para los seguidores del actor de Duro de matar (1998), quien, alejado de la vista pública, es cuidado por su actual esposa, Emma Heming-Willis, su exmujer, la actriz Demi Moore, y sus hijas.

“Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, fueron las palabras con las que se anunció el retiro del actor de El sexto sentido (1999) del mundo del cine. En febrero de 2022, a través de un comunicado difundido por su familia, se informó que Willis padecía complicaciones cognitivas de salud a los 67 años.

“A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas”, versaba el texto.

El panorama no era alentador para el actor estadounidense. La afasia es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de las personas, provocado por daños en el lado izquierdo del cerebro, según Medline Plus. Así, Bruce Willis se vería imposibilitado a actuar por tiempo indefinido.

Su condición empeoró con los meses. En febrero de 2023, el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal, un tipo de demencia degenerativa sin cura, que genera dificultades en el habla y deterioro en la capacidad intelectual. Según informó el medio estadounidense Closer, una fuente cercana a la familia comentó que Bruce Willis no habría reconocido a Demi Moore en noviembre de 2023. “Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, explicó la fuente.

Hoy, la despedida al insigne protagonista de películas de acción al parecer es inminente.

Actual estado de salud de Bruce Willis

Los pronósticos están lejos de ser positivos. Su familia cercana, compuesta por su actual esposa, Demi Moore y las hijas de ambos matrimonios, informan sucintamente sobre el estado de salud de Willis, quien está alejado de las redes sociales y de los medios de comunicación. Sin embargo, el tono de las declaraciones de su círculo más íntimo revelan un escenario delicado.

Fue Demi Moore, una de las principales cuidadoras de su exmarido, quien a fines de abril despertó las alertas sobre la condición del actor. “Cuando dejas ir a quienes han sido, o crees que (deberían ser), o incluso quiénes te gustaría que fueran, entonces puedes permanecer realmente en el presente y absorber la alegría y el amor que está presente”, dijo la actriz de G.I. Jane (1997) en In Touch Weekly.

El tono de despedida llamó la atención de los seguidores de Bruce Willis y del mundo del espectáculo en general. A ello se sumaron los emotivos mensajes por el último cumpleaños del intérprete, el pasado 19 de marzo. “Ser amada por ti es un regalo. Eres el papá más divertido, más tierno, encantador, fuera de este mundo tonto, talentoso y mágico. Mirando estas fotos esta mañana estoy llena de la más profunda gratitud (...) Te amo tan profundamente dentro de mis huesos que no sé cómo mis músculos los sostienen. Eres el mejor papá que jamás podría esperar”, escribió Rumer Willis, su hija mayor de la unión con Demi Moore.

Su esposa, Emma Heming Willis, publicó el 21 de marzo una fotografía de ambos para conmemorar su decimoquinto aniversario de matrimonio. “Hoy, puedo tomar una elección: hundirme en el dolor o celebrarlo”, escribió la modelo británica. “Lo que sé, es que hay mucho por celebrar. Nuestra conexión está, probablemente, más fuerte que nunca (…). Y, simplemente, amo al hombre con el que me casé. Estoy muy orgullosa de lo que hemos y seguiremos construyendo”, escribió Hemming, con quien el actor tiene dos hijas: Mabel (12) y Evelyn (9).

Rumer Willis ha sido la última en referirse al estado de salud de su padre. “Él está realmente bien”, comentó a People en la gala Jhpiego Laughter Is the Best Medicine el pasado jueves 2 de mayo, dando un atisbo de esperanza sobre la condición del actor. Asimismo, en la instancia recalcó la enternecedora faceta de Bruce Willis como abuelo. “Es encantador y tan agradable verlo con mi hija que solo tiene que ir y dar amor”, dijo.

Foto: familia Willis.

Demi Moore: “Hasta el final”

Para algunos genera extrañeza y admiración que Demi Moore sea una de las principales cuidadoras de Bruce Willis. A pesar de que se divorciaron en junio 1998, hace casi 26 años, la relación entre ambos actores siempre fue positiva. Con tres hijas fruto del matrimonio –Rumer, Scout LaRue y Tallulah –, la pareja destacaba en el mundo de Hollywood caracterizado por divorcios escandalosos.

Se conocieron en 1987, cuando Demi Moore tenía 25 años y Bruce Willis, 32. Ambos asistieron al estreno de la película Procedimiento ilegal (1987) y desde ahí no separaron más. A pesar de que sus caminos románticos tomaron distancia, la paternidad los llevó a mantener un vínculo cordial.

Demi Moore se casó con el también actor Ashton Kutcher, relación que duró seis años y que terminó tormentosamente en 2009 con acusaciones de infidelidades y extrañas propuestas sexuales. Willis, que siempre estuvo presente en la crianza de sus hijas y durante el matrimonio Moore-Kurcher, contrajo nupcias con la actriz y modelo británica Emma Heming ese mismo año, con quien ahora tiene dos hijas menores de edad.

En diversas oportunidades, la actriz de Ghost: la sombra del amor (1990) ha destacado la buena relación que mantiene con Heming. “Tengo el honor de llamarla amiga”, dijo Moore en 2021. “Nuestras hijas son hermanas y, sin embargo, no hay nombre para lo que es nuestra conexión familiar entre nosotras. Somos madres unidas, hermanas unidas en esta loca aventura de la vida”. Es más, durante la pandemia, ambas familias se confinaron juntas y compartieron fotografías en redes sociales.

En marzo del año pasado, luego de anunciar la demencia frontotemporal que padecía Bruce Willis, Demi Moore informó que se mudaría a casa de su exmarido para ayudar en sus cuidados. “Demi se mudó y no se irá hasta el final. Demi ha sido una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté lleno de amor”, declararon en ese entonces sus representantes a Daily Mail.

El fin del actor en la pantalla

Bruce Willis es recordado por memorables títulos del cine como Pulp Fiction (1994), El sexto sentido (1999), Fragmentado (2016), las películas de Duro de matar (1998) y otras tantas que conforman las más de 150 cintas en la filmografía del actor.

Antes de su retiro, entre 2020 y 2022, se lanzaron más de veinte producciones con su nombre, entre ellas La fortaleza (2021), En el lugar equivocado (2022), Conspiración en Hollywood (2022), la saga de Detective Knight (2022), Paradise City (2022) – con su antiguo compañero de Pulp Fiction, John Travolta— y Fuera de la justicia (2021).

Sin embargo, en las grabaciones de esta última cinta – antes del anuncio de afasia— se manifestaron indicios de su estado de salud. De acuerdo al director Mike Burns, se tuvo que reducir la participación de Willis en la película, porque presentaba problemas para memorizar su diálogo, según declaró en Los Angeles Times.

Otro incidente, aunque más grave, salió a la luz después de su diagnóstico de afasia. En medio de las grabaciones de la película Hard kill (2020), en Cincinnati, Willis habría disparado por error un arma cargada con fogueo. Si bien no hubo heridos, el episodio quedó registrado como un antecedente en su carrera.

En el lugar equivocado, dirigida por Mike Burns, fue una de las últimas cintas que grabó Bruce Willis en 2022, antes de retirarse. Sin embargo, Assassin (2023) quedó registrada como el estreno más reciente de Bruce Willis, cuyas grabaciones datan de 2021. En un papel de acción como los que frecuentaba hacer, el intérprete de 69 años compartió pantalla con actores como Nomzamo Mbatha, Mustafa Shakir y Andy Allo, bajo la dirección de Jesse Atlas.

Bruce Willis en Assassin (2023).