Política
La salida de la titular de la cartera y de su segundo al mando no respondió únicamente a la polémica por el uso de un vehículo fiscal. Detrás de la decisión había una relación deteriorada entre ambos, que terminó forzando a que el Mandatario aplicara el principio de evitar que las disputas entre autoridades terminen afectando el funcionamiento del gobierno.
El criterio de “no agresión”: por qué Kast descabezó a todo el ministerio del Deporte (y no solo a Duco)
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El jefe de bancada del Partido Republicano enfatizó que "el país es lo suficientemente soberano para poder tomar algunas medidas. Si es que eso choca con algún tratado internacional habría que ver el detalle ahí mismo".
Moreno y reforma constitucional en seguridad: “Una persona que es un peligro para la sociedad se justifica que pierda ciertos derechos”
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El diputado y jefe de bancada de RN abordó esta jornada abordó también la reforma constitucional en seguridad, señalando que desde el comité del partido enviaron "una serie de planteamientos" al Ministerio de Seguridad que "enriquecen el proyecto".
Diego Schalper tras salida de Duco del gobierno: “El Presidente Kast tiene un estándar altísimo”
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El pleno del Tribunal Constitucional revisó ayer jueves los artículos impugnados por la oposición. Mientras mantuvo en gran parte el corazón de la invariabilidad tributaria, declaró inconstitucionales los apartes de compensación por RCA y sobre relocalización de concesiones de acuicultura.
De “un triunfo del planteamiento del gobierno” a “de dulce y agraz”: las reacciones políticas a decisión del TC por la megarreforma
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El senador independiente señaló que no se requiere cambiar la Carta Magna para enfrentar la crisis de seguridad, mientras que el republicano defendió la propuesta del gobierno y acusó que quienes se oponen a los cambios "dan la espalda a quienes sufren la delincuencia".
“Los buenismos nos tienen como estamos”: encendido cruce entre Walker y Squella por reforma constitucional de seguridad
21:30
El exministro del Tribunal Constitucional (TC) analizó en el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', los cambios a la Constitución que planea el gobierno como parte de la agenda de seguridad. El abogado y académico sostuvo que hay una "fatiga constitucional muy importante" de la ciudadanía y que, a su entender, "podría haber un gran acuerdo nacional en materia de seguridad y no pasar por una reforma constitucional".
Enrique Navarro y reforma constitucional de seguridad: “La gran mayoría de esos temas, en principio, son materias de ley, no deberían estar en la Constitución”
21:01
El Mandatario se refirió al enredo que generó en su comité político el requerimiento que ingresaron al TC para impugnar una de las normas de la megarreforma. “Todo absolutamente aclarado", recalcó.
Kast intenta desdramatizar descoordinaciones entre Alvarado y Quiroz y asegura que “lo importante son los resultados”
21:01
En medio de su cruzada para sumar más adherentes a su colectividad, el excandidato presidencial se reunió con el jefe comunal de Santiago con el objetivo de fortalecer los lazos políticos. Esto, con los ojos puestos en la reelección del alcalde en 2028.
La invitación de Parisi a Desbordes para militar en el PDG que el alcalde rechazó
20:49
En la colectividad se acrecienta la preocupación por la conducta del exsenador, quien esta semana hizo noticia por sincerar que tiene una mala evaluación de María José Hoffmann. Ha molestado que, pese a que muchos se callaron las críticas hacia su figura, él desafíe la unidad del partido.
Dirigentes UDI transmiten malestar a Alessandri por declaraciones de Longueira y su veto contra Hoffmann
13 AGOSTO
El parlamentario enfatiza que entregar este beneficio a los uniformados condenados durante el estallido social es una promesa de campaña importante para "nuestros votantes". Desdramatiza la posible reacción de la izquierda. "Veo una oposición que ha sido bastante miserable (...). Su visión no va a cambiar por un indulto más o un indulto menos", sostiene.
Diputado Francisco Orrego (RN): “La mayoría abrumadora de Chile Vamos está por los indultos a uniformados”
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE