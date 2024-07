“El campo oficialista no alcanza”: las gestiones de Sharp para conquistar a los partidos de gobierno y confluir en una primaria presidencial

Los contactos del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, con dirigentes del oficialismo han sido cada vez más habituales.

En esos diálogos, el jefe comunal se ha encargado de compartir una idea: la posibilidad de que los ocho partidos que sustentan al gobierno -entre ellos el Frente Amplio, antiguo sector político de Sharp- evalúen confluir entre las colectividades y movimientos que también sean de izquierda, pero que no sean parte del Ejecutivo, en la carrera presidencial y comicios parlamentarios de 2025.

En particular, esto permitiría, por ejemplo, que los candidatos del oficialismo que disputen una primaria presidencial incluyan en dichos comicios a la carta que presente la tienda del alcalde, “Transformar”. El candidato de este mismo espacio podría ser el mismo Sharp, quien ya anunció que no competirá por un tercer período al mando de Valparaíso.

Así, por ejemplo, Sharp ha conversado de esta alternativa con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba.

De todas formas, el propio alcalde descartó que se trate de una coalición, sino que más bien de un nuevo “espacio político”. “Lo que veo es que hay que poner en el centro un proyecto orientado al bienestar de las familias chilenas y que tenga una mirada diversa, múltiple, no hegemonista, sino que amplia, democrática y horizontal. Son conversaciones que están iniciando, que seguramente se van a profundizar más adelante, probablemente”, precisó Sharp a La Tercera.

14-05 2024 FLAVIA TORREALBA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

La idea del alcalde de Valparaíso no solo ha sido compartida con la timonel de uno de los partidos del oficialismo, sino que es una conversación que desde su movimiento han impulsado a nivel nacional y regional con otras tiendas políticas que integran el bloque oficialista. Otro caso es, por ejemplo, los intercambios que han sostenido con el Partido Liberal.

“Yo soy de la idea de que el campo oficialista no alcanza para poder proponer una alternativa a la derecha y que, por tanto, debe haber una apertura a nuevos partidos, movimientos, alternativas. En ese sentido hemos estado sondeando el tema, no solo municipal, sino que también parlamentario y presidencial para el próximo año, con varios partidos oficialistas”, añadió Sharp sobre su idea.

En la misma línea, el jefe comunal agregó que “la cuestión presidencial, queramos o no, está súper adelantada e instalada. No es buena cosa porque se pierden las prioridades del país, pero está instalada y nosotros como Transformar hemos querido poner nuestro punto de vista. (...). Lo que se requiere, a mi juicio, es poner por delante la idea de un proyecto nuevo, porque el que existe no alcanza para interpretar el malestar que viven miles de personas en el país. Esas conversaciones estoy seguro que se irán intensificando en los próximos meses”.

Así, Sharp comentó que la idea, en particular, también ha sido compartida “con algunos sectores del Socialismo Democrático y lo interesante es que hay harta coincidencia en el ámbito oficialismo que los meses que vienen serán bien importantes y que, como se están haciendo las cosas no alcanza para enfrentar a la derecha”.

La apuesta “extraoficialista”

La lógica planteada por Jorge Sharp obedece a una idea que el mismo alcalde impulsó hace un par de meses, en medio de las negociaciones del oficialismo para las elecciones municipales.

En ese contexto, Sharp se refirió a su partido, Transformar, como un ente “extraoficialista”, es decir, que no pertenece a los partidos del gobierno, pero con el que las colectividad del Ejecutivo pueden mantener una colaboración activa para impulsar las ideas de la izquierda.

La idea llegó a ser conversada por Sharp con el entonces presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, y con el diputado Gonzalo Winter.

Pero todo eso se vio interrumpido, hasta ahora, luego de discusiones que surgieron en la última jornada de negociaciones oficialistas, en donde algunos apostaron por incluir a Sharp como candidato del pacto “Contigo Chile Mejor” en Valparaíso. Esto encontró resistencia en la dirigencia del FA -que levantó a la concejala Camila Nieto como carta- y en otros sectores de la coalición gobernante.

La situación escaló a tal punto que Sharp desistió de su intención de apuntar a un tercer periodo en Valparaíso. Con ello, Carla Meyer quedó como la candidata de Transformar en la comuna y el panorama de Sharp quedó abierto para mirar una candidatura presidencial -en eventual primaria con el oficialismo- o una carrera por un escaño en el Senado, compitiendo por Valparaíso y contra figuras como Diego Ibáñez.