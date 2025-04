Tomás Alzamora, director de Denominación de Origen: “Pensé que era imposible ser premiado en el Bafici de Buenos Aires”

Después de realizar en el año 2017 la comedia La Mentirita Blanca, protagonizada por Rodrigo Salinas y Catalina Saavedra, el cineasta chileno Tomás Alzamora (1989) tenía más o menos claro que su próximo largometraje sería algo más libre, menos complejo. También menos artificial. Habría humor, otra vez la ciudad sería su San Carlos natal, pero existirían “menos planos y contraplanos, no tantos movimientos de cámara dollys”.

Lo que vino entonces fue un documental con elementos de ficción a partir de hechos reales. Se llama Denominación de Origen y sigue la travesía de cuatro personas (un dirigente social, un campesino, un abogado y un cantante) que buscar acreditar legalmente que la longaniza es un producto típico de San Carlos. Es lo que se llama “denominación de origen” y de ahí el título de la película.

El cineasta chileno Tomás Alzamora ha dirigido los largometrajes La Mentirita Blanca (2017) y Denominación de Origen (2024).

La producción acaba de ser presentada en el prestigioso Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici), donde se llevó el Premio a Mejor Director. Aunque hay actuaciones con escenas escritas, el motivo de la película es real y la batalla por lograr la denominación de origen es auténtica. Algunos le han dado a la película el calificativo de “mockumentary o “documental falso” al estilo de clásicos como This is Spinal Tap (1984) o Borat (2006), pero el realizador no está demasiado de acuerdo con esa expresión.

“La ficción está filmada de manera documental y a ratos se convierte en realidad, pues los mismos actores no tuvieron acceso al guión”, explica Alzamora sobre la película que acaba de entrar a salas de cine en el país.

Un plato de longanizas y papas cocidas en la película Denominación de Origen, del realizador Tomás Alzamora.

“Es más, el guión cambió completamente de un momento a otro debido a las circunstancias. Nosotros terminamos la película en noviembre del 2022 y en abril del 2023 Chillán obtuvo la denominación de origen de la longaniza. Esto varió nuestros planes e hizo que nos transformáramos en protagonistas de nuestra propia película”, recuerda.

¿Cómo se originó la historia del filme?

Yo soy sancarlino y el tema de la longaniza está en nuestra identidad, en nuestra arquitectura, en nuestro patrimonio. Uno creció con ella, con el choripán en los bautizos, en las primeras comuniones, en el paisaje diario a través de las fábricas de la ciudad, en las esquinas del barrio. Pero cuando llegas a alguna parte y te preguntan de dónde eres y explicas que de San Carlos, siempre hay que terminar diciendo que la ciudad queda cerca de Chillán, mucho más conocida. Ya desde ese momento estás marcado. Hay una sombra sobre San Carlos. La gota que rebalsó el vaso fue cuando me enteré de que nos habían quitado el Primer Premio en beneficio de Chillán en la Fiesta de la Longaniza del año 2018 y que además los que fueron perjudicados eran internos de un centro de estudios y trabajo de gendarmería de San Carlos. Ellos eran los responsables de esa longaniza. Eso dispara mi intención de hacer una película.

DJ Fuego, Luisa, tío Lelo y Juan en Denominación de Origen.

¿Cómo partió la filmación?

Primero iba a ser la historia de un candidato a concejal que buscaba patentar la longaniza de San Carlos como un producto local. Eso efectivamente estaba sucediendo. Él era DJ Fuego, uno de los protagonistas finales de Denominación de Origen. Luego se transformó en la historia de los cuatro personajes. El resto de los actores son parte de una especie de elenco ciudadano, una especie de San Carloswood.

¿Cómo fue la experiencia en el Festival Bafici de Buenos Aires?

Llegar allá ya fue algo inesperado. Imagínate como habrá sido obtener un premio. Es uno de los mejores festivales de cine de Latinoamérica, pero lo que se privilegia más que nada es el cine de autor. En total eran 22 películas en competencia de todo el mundo con un jurado de cinco personas de diferentes países. En ese contexto, uno cree que es imposible que un filme tan local como Denominación de Origen sea premiado. Sobre todo, si había otros largometrajes que ya venían de ser galardonados en Sundance o en Berlín. Además, nuestro presupuesto era ridículo. Yo sé que gané el Premio a Mejor Dirección, pero quiero decir que en el fondo esta es una creación colectiva que dirigimos entre todos y todas.

Tío Lelo, fabricante local de longanizas, en Denominación de Origen.

¿La rivalidad entre San Carlos y Chillán es palpable diariamente, sobre todo considerando que San Carlos es también la cuna de Violeta Parra y de Los Ángeles Negros?

Diría que es más romántica que real. Yo mismo hice la Educación Media en Chillán, suelo trabajar con el alcalde de allá, soy director y fundador del Festival de Cine Nacional de Ñuble, que lo hacemos en el Teatro Municipal de Chillán. Por lo demás, esta suerte de enfrentamiento de ciudades, se replica en todas partes. Se produce debido a la excesiva centralización. Es decir, San Carlos está a la sombra de Chillán, pero Chillán está bajo Concepción y Concepción a la sombra de Santiago. Y Santiago a la sombra de Estados Unidos o Europa. Y al revés, San Fabián de Alico probablemente esté a la sombra de San Carlos. Me refiero a que el espíritu de la película no es agarrarnos a combos entre ciudades, sino que más bien tomar una temática, un hecho y transformarlo en película. Es más, me atrevería a decir que, con la formación de la nueva provincia de Ñuble, San Carlos y Chillán están más cerca y unidas que nunca.