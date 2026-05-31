La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico. Foto: Medline Plus.

Una persona puede dormir las ocho horas recomendadas, pero no descansar bien. En especial si padece apnea del sueño , un trastorno que, en la mayoría de los casos, bloquea la respiración de forma repetida durante el sueño .

Esta afección reduce la calidad de vida de las personas. Al no poder descansar correctamente, es común que el paciente tenga cansancio durante el día, dolores de cabeza, irritabilidad y problemas para concentrarse, además de roncar demasiado por las noches.

Pero el problema mayor es que, de no tratarse, las personas que tienen apnea del sueño obstructiva pueden tener repercusiones en su sistema cardiovascular y cerebro, entre otros problemas de salud .

La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico Tendencias / La Tercera

El tratamiento estándar suele ser la presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP), un dispositivo médico que se coloca en el rostro al dormir. Este mantiene un flujo de aire a través de la boca o la nariz.

Sin embargo, no todos los pacientes se sienten cómodos con el CPAP.

Pero una nueva alternativa está pronto a aprobarse en Estados Unidos: se trata de una pastilla nocturna que pasó la fase 3 de ensayos clínicos y cuyos resultados fueron publicados en la revista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Qué se sabe sobre la nueva pastilla para tratar la apnea del sueño

El formato de pastilla podría cambiar el panorama para las personas que sufren de apnea del sueño. Y es que según distintos médicos, gran parte de los pacientes que tienen esta afección, reciben un tratamiento insuficiente por diversos motivos.

El CPAP, por ejemplo, puede ser incómodo y difícil de transportar.

Es por esto que una pastilla se posiciona como una alternativa más viable.

“Una píldora oral que actúe sobre los mecanismos neuromusculares subyacentes que provocan el colapso de las vías respiratorias durante el sueño podría ayudar a solucionar este problema y ampliar el abanico de opciones eficaces para los pacientes que actualmente no reciben tratamiento” , dijo Patrick John Strollo, médico especialista del sueño de la Universidad de Pittsburgh y autor del estudio.

El fármaco, llamado AD109, completó el ensayo clínico de fase 3: alrededor de 650 pacientes de Estados Unidos y Canadá que tenían apnea obstructiva del sueño de leve a grave que no toleraban las máquinas CPAP, tuvieron que tomar una pastilla todas las noches.

La píldora tiene una combinación de aroxibutinina —que reduce la activación del sistema nervioso parasimpático— y la atomoxetina, usado para tratar el TDAH. Actuando juntos, impiden que el cerebro relaje los músculos de las vías respiratorias superiores durante el sueño.

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Se les asignó aleatoriamente el AD109 o un placebo. Durante 26 semanas, tomaron la pastilla y el grupo que tomó el fármaco activo obtuvo mejores resultados: los participantes tuvieron menos pausas en la respiración e hipopneas (respiración reducida con oxígeno insuficiente).

Ambos indicadores, llamados índice de apnea-hipopnea (IAH), disminuyeron en un 44% en quienes tomaron el AD109, mientras que el placebo redujo solo un 18% en promedio.

Ya en la semana 26, el 42% de los participantes que tomó el medicamento pasó a una categoría de menor gravedad y casi el 18% dejó de experimentar apnea obstructiva del sueño en su totalidad .

Entre los efectos secundarios, algunos presentaron sequedad de boca, náuseas e insomnio.

Según Science Alert, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) podría aprobar su uso en 2027.